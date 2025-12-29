Mathieu Van der Poel: “Non mi sono accorto subito della foratura di Van Aert, è stato un peccato”

Mathieu Van der Poel è praticamente imbattibile e continua ad infilare una vittoria dopo l’altra nel ciclocross, confermandosi il più forte del mondo in questa disciplina e restando il grande favorito in vista della rassegna iridata prevista tra fine gennaio e inizio febbraio a Hulst. Il fenomeno neerlandese della Alpecin-Deceuninck ha dominato anche oggi nell’X20 Trofee di Leonhout, raccogliendo il sesto successo stagionale nel giro di 16 giorni.

Purtroppo una doppia foratura del suo storico rivale belga Wout Van Aert ha interrotto troppo presto quello che si stava rivelando almeno inizialmente come un bel testa a testa per il primo posto. Il corridore della Visma-Lease a Bike ha perso contatto con Van der Poel nel corso del terzo giro a causa della prima foratura, vedendo sfumare nelle battute conclusive anche il podio in seguito ad un nuovo problema sulla sua bici.

“Questo ciclocross si corre vicino a casa, cosa che mi piace sempre. Il percorso era piuttosto veloce, ma va bene. Non mi sono accorto subito della foratura di Wout perché c’era molto rumore e nel ciclocross non è sempre facile guardare indietro. Poi ho visto che il gap era molto grande e sapevo che doveva essere successo qualcosa. È stato un peccato per lo svolgimento della corsa“, ha raccontato il vincitore odierno a fine gara.

Sull’episodio del contatto con uno spettatore in cui ha rischiato di cadere: “Non so davvero bene cosa sia successo, penso che stesse solo tifando. Non mi sembra che avesse cattive intenzioni. Può succedere davvero a tante persone, sono stato fortunato. Ho solo potuto cercare di stare in piedi“.