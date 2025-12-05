Scopri la storia di chi fa dello sport una missione! Massimo Guidi, fondatore e titolare di Living Sport a Rimini e Cesena, punto di riferimento per runner, trail runner e appassionati di sport in Romagna. Il nostro esperto di stasera ci racconta come un negozio può diventare cuore pulsante della comunità sportiva. Tra famiglia, corse, trail , cammini e momenti di riflessione, Massimo ci porta dentro la sua esperienza unica di imprenditore, atleta e promotore di uno sport sano sul territorio. Non perderti questa chiacchierata su Run2, piena di emozioni, aneddoti e consigli per tutti gli appassionati di corsa e attività outdoor! Parliamo di: • L’evoluzione di Living Sport tra Rimini e Cesena • Come gestire un’attività familiare di successo • Esperienze, cammini solitari e riflessioni di vita • Supporto a giovani atleti e promozione dello sport sano • Episodi e ricordi legati a eventi sportivi locali Massimo condivide i segreti per mantenere un business di nicchia, costruire relazioni con la comunità sportiva e vivere la passione per la corsa a ogni passo. Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com! Iscriviti a Run2 per non perdere altri episodi con ospiti d’eccellenza del mondo running, trail e sport multidisciplinare! #MassimoGuidi #LivingSport #Run2 #RunningRomagna #TrailRunning #SportLocale #CommercioSportivo #RunnerLife #TriathlonItalia #NordicWalking #SportCommunity #AtletiItaliani #PassioneSport #RunningMotivation