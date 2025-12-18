Marco Odermatt implacabile nella prima discesa in Val Gardena. Paris sul podio, ottimi Schieder e Casse

Marco Odermatt si ripete e trionfa nuovamente nella discesa della Val Gardena. Nella prima delle due libere in programma sulla Saslong, dopo la partenza ritardata e una serie infinita di interruzioni a causa della nebbia, l’elvetico è implacabile e trionfa davanti al connazionale Franjo Von Allmen, che trova il primo podio della stagione. Fa festa anche l’Italia grazie a Dominik Paris, che conferma l’ottimo avvio di stagione e conclude al terzo posto. Davvero bella la prova della squadra azzurra, con piazzamenti di valore per Florian Schieder e Mattia Casse.

Doppietta svizzera dunque in questa prima discesa. Odermatt ha fatto la differenza nella parte alta e poi soprattutto nella seconda parte delle Gobbe del Cammello. Alla fine sono 15 i centesimi di vantaggio da parte del campione elvetico sul connazionale Franjo Von Allmen, che si è ritrovato dopo un avvio di stagione sicuramente sottotono e che può recriminare per aver perso troppo nella parte alta di scorrimento.

Ottimo il terzo posto di Dominik Paris (+0.19), che è stato eccezionale nella parte alta, dove ha fatto registrare i migliori intermedi praticamente alla pari di Odermatt. L’azzurro ha commesso una sbavatura proprio all’imbocco del Ciaslat, perdendo quei decimi decisivi per provare a conquistare una nuova vittoria.

Quarto posto per il francese Nils Allegre, che ha fatto tremare il podio di Dominik Paris, concludendo a 23 centesimi dalla vetta. Grande gara da parte di Florian Schieder (+0.57) e Mattia Casse (+0.67), che concludono rispettivamente al quinto e sesto posto, facendo davvero ben sperare per le prossime gare in programma.

Settimo lo svizzero Alexis Monney (+0.81) davanti al finlandese Elian Lehto (+0.82) e allo svizzero Marco Kohler (+0.91), che si sono inseriti con il pettorale 24 e 26. Completa la Top-10 l’austriaco Stefan Babinsky (+0.94).