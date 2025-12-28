Lara Della Mea e Martina Peterlini restano distanti dalla top15 nella WCSL di slalom verso le Olimpiadi

Si complica notevolmente l’obiettivo di portare almeno una sciatrice italiana nel primo gruppo di merito in vista dello slalom speciale femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il risultato della gara odierna a Semmering non è stato favorevole per i colori azzurri, con la sola Martina Peterlini a punti e quasi tutte le altre estromesse dalla seconda manche.

In realtà Lara Della Mea aveva firmato un ottimo 13° tempo nella prima discesa (con il pettorale 20), sciando molto bene anche nella seconda ma commettendo un grave errore che l’ha messa sostanzialmente fuori gara. La 26enne tarvisiana, tornata indietro dopo aver saltato una porta, si è classificata 23ma per via delle tante uscite ma non ha preso punti di Coppa del Mondo a causa del distacco troppo elevato (quasi 9 secondi) dalla vincitrice di giornata Mikaela Shiffrin.

Uno zero piuttosto pesante per Della Mea, che interrompe così una sequenza di quattro top10 consecutive nelle specialità tecniche (tre volte in gigante, una in slalom) vedendo svanire un altro probabile piazzamento tra le migliori dieci. Lara perde così l’occasione di risalire ulteriormente la World Cup Starting List di specialità, scivolando dal 22° al 24° posto.

Un piccolo passo indietro anche per Peterlini, che scende dalla 27ma alla 28ma piazza nonostante il buon risultato di oggi (15ma). Purtroppo le due attuali slalomiste di riferimento dell’Italia restano molto distanti (Lara circa 80 punti, Martina quasi 100) dalla top15 della WCSL quando mancano solamente tre slalom speciali di Coppa del Mondo in calendario prima delle Olimpiadi, quindi sarà molto difficile per loro ricevere un pettorale dall’8 al 15 nella gara a cinque cerchi.