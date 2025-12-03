Altri video
-
-
-
-
“In questa puntata di RUN2U incontriamo Marco Zanni: atleta, papà, simbolo di resilienza.
Da promessa dell’atletica giovanile a un periodo buio segnato da dipendenze, Marco è tornato più forte e con un obiettivo speciale: correre il Cammino di Santiago per trasformare la sua esperienza in aiuto per gli altri. Una storia di sport, rinascita e speranza che non puoi perdere. #RUN2U #MarcoZanni”
Marco “ci racconta a cuore aperto e senza veli “il suo percorso straordinario: dalla promessa dell’atletica giovanile ai momenti difficili con le dipendenze, fino alla rinascita attraverso lo sport e la famiglia.
Parleremo delle sue gare più importanti, della maratona di Pisa, delle competizioni internazionali, e del progetto speciale che lo porterà a correre il Cammino di Santiago per aiutare chi vive momenti difficili.
Non perdere una storia di coraggio, passione e speranza.
