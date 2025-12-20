Jannik Sinner non potrà vincere l’automobile al One Point Slam. Il tipo di vettura e i motivi del “divieto”

La passione di Jannik Sinner per le automobili non è mai stata nascosta ed è ben nota a tutti i sostenitori dell’attuale numero 2 del mondo. Il campione in carica di Australian Open e Wimbledon ha sempre manifestato un certo interesse per i motori e ha evidenziato una apprezzabile competenza nel settore, costruendo anche un parco macchine da vero amante del settore. In certi tornei vengono messe in palio delle quattroruote che fanno gola ai giocatori per gentile concessione degli sponsor di turno e l’occasione di portare a casa le chiavi è stata sfruttata più volte dal fuoriclasse altoatesino.

Un’automobile sarà protagonista anche al Million Dollar One Point Slam, l’evento che si disputerà martedì 13 gennaio sul cemento di Melbourne come antipasto agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Jannik Sinner la osserverà da vicino, visto che verosimilmente sarà esposta in bella mostra, ma non potrà impugnare la racchetta nella speranza di portarsela in garage. Si tratta di una KIA EV3 GT-Line color Verde Matcha: non una super car, ma una bella vettura il cui valore di mercato si aggira sopra i 40.000 euro.

Perché Jannik Sinner non può vincerla? Molto semplice: si tratta del riconoscimento per il dilettante che arriverà più lontano nel tabellone di questo particolare evento. Il numero 2 del mondo sarà chiaramente tra i professionisti presenti al via insieme a Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Iga Swiatek e Coco Gauff (prossimamente ne verranno annunciati altri), ma tra i 48 partecipanti ci saranno anche degli amatori (attualmente sono in corso delle qualificazioni in terra oceanici) e dei personaggi famosi con wild card. Si giocheranno incontri su un punto secco, chi li vincerà passerà il turno e il vincitore guadagnerà un milione di dollari australiani (circa 565.000 euro).