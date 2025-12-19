Giovanni Franzoni si commuove: “Qualcuno ha guardato da lassù. Complimenti da Tomba? Tanta roba”

Giovanni Franzoni ha conquistato un pregevole terzo posto nel superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si tratta del primo podio in carriera per il nostro portacolori, che nel corso della carriera non era mai riuscito ad andare oltre l’ottava piazza in un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante. Sceso con il pettorale numero 16, ha chiuso a 15 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt e ha poi subito la beffa da parte del ceco Jan Zabystran, capace di imporsi a sorpresa con il pettorale numero 29 davanti al fuoriclasse elvetico e al promettente alfiere del movimento tricolore.

Giovanni Franzoni ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Fare una gara del genere è follia. Ieri era andata bene e pensavo di essere stato fortunato col meteo, ma oggi ho avuto conferma che sono migliorato. Mi sono detto o vai per sciare forte o davanti non ci finisci“.

L’azzurro si è poi commesso nel ricordare il compianto Matteo Franzoso, scomparso a settembre in seguito a una caduta avvenuta in allenamento e ricordato appena tagliato il traguardo, rivolgendo le dita al cielo: “Tra ieri e oggi qualcuno ha guardato da lassù, ho aspettato questo momento: abbiamo passato dei momenti tosti, il lavoro ripaga. Non ci credo ancora, sembra un sogno“.

Alberto Tomba compie 59 anni nella giornata odierna, ha ringraziato la Rai per gli auguri e ha voluto complimentarsi con il nostro portacolori: “I complimenti di Tomba? Tanta roba. Sono stato sempre un ragazzo un po’ insicuro, ora ricevere complimenti da campioni del genere… Non so cosa dire. Ho passato momenti difficili negli ultimi due-tre anni, non pensavo che questo risultato sarebbe arrivato su questa pista. A quindici centesimi da Odermatt, gara folle“.

Il 24enne ha poi concluso con i consueti ringraziamenti: “Sono contento di me stesso. Ringrazio tutta la squadra: siamo una squadra molto forte. Ringrazio il mio skiman, il mio preparatore, la mia famiglia“. L’appuntamento è per sabato 20 dicembre (ore 11.45) con la discesa libera sulla Saslong in versione integrale, dove Giovanni Franzoni proverà a mettersi in luce dopo l’exploit odierno.