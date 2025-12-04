Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospitiamo Johanelis Herrera, una delle velociste italiane più esperte e carismatiche. La 30enne azzurra, originaria della Repubblica Dominicana e da anni nel gruppo di lavoro di Giorgio Frinolli a Roma, racconterà il suo percorso umano e sportivo dopo stagioni segnate da problemi fisici che ne hanno limitato il potenziale.

Nel 2020 Herrera ha affrontato il momento più difficile della carriera, con la rottura di un tendine che l’ha costretta a un lunghissimo stop. Un infortunio arrivato poco dopo uno dei punti più alti della sua storia sportiva: il record italiano della 4×100 ai Mondiali di Doha e il settimo posto in finale con la staffetta.

La scorsa stagione ha rappresentato finalmente un punto di svolta: niente più infortuni rilevanti e una condizione tornata vicina ai suoi livelli migliori. Ora l’obiettivo è chiaro: un 2026 da protagonista, soprattutto nei 200 metri, distanza sulla quale sta concentrando una parte importante del suo lavoro.

Una chiacchierata a cuore aperto con una delle voci più sincere e combattive dell’atletica italiana.

Conduce: Ferdinando Savarese.

