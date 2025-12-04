Golf, quintetto al vertice all’Hero World Challenge. Scottie Scheffler suona la carica

Anche la prima giornata dell’Hero World Challenge si è conclusa. L’evento, organizzato da Tiger Woods sui fairway dell’Albany Golf Club, circolo situato alle Bahamas, ha visto come protagonisti 5 giocatori che dopo le prime 18 buche si sono attestati in prima posizione a pari merito con lo score di -6 (66 colpi essendo un par 72 il campo).

A guidare la classifica del torneo che mette in palio 5 milioni di dollari e che vede la partecipazione di appena 20 golfisti ci sono 4 americani e un austriaco: il mancino Akshay Bhatia, Wyndham Clark, J.J. Spaun, Scottie Scheffler e Sepp Straka. Solamente Bhatia e Straka sono riusciti a portare in club house un bogey-free round mentre gli altri 3 hanno perso almeno un colpo durante la giornata. Chiudono la top 10, invece, Corey Conners e Keagan Bradley in T6 a -5, e Andrew Novak, Hideki Matsuyama e Justin Rose in T8 a -4.

Tuttavia la classifica è molto corta e le restanti posizioni sono così occupate: 11esima piazza in solitaria per Alex Noren a -3, T12 per Harris English e Cameron Young a-2, T14 per Aaron Rai, Billy Horschel e Sam Burns a -1, T17 in pari con il par per Brian Harman e Jordan Spieth, 19esima posizione per Robert MacIntyre e 20esima per Chris Gotterup rispettivamente a +1 e +2. Solamente due giocatori, dunque, sopra par dopo le prime 18 buche, indice di un campo abbastanza facile e attaccabile che potrà regalare delle sorprese nelle prossime giornate con qualche rimonta dalle retrovie.

Le prime 18 buche trascorse confermano, tuttavia, che il livello espresso da Scottie Scheffler è sempre e comunque alto. Nonostante il n.1 del mondo e il vincitore della FedEx Cup sia lontano dalle gare dal Procore Championship di settembre il suo feeling con la pallina e con lo swing non è cambiato ed essere in prima posizione dopo giovedì all’Hero World Challenge dimostra che lo stato di forma non è cambiato rispetto a qualche mese fa.

Per domani il n.1 del mondo sarà ancora accoppiato a Jordan Spieth e la sua partenza è prevista alle 18:25 ora italiana. Il suo team sarà l’ultimo a scendere in campo. Ad aprire le danze, invece, saranno Akshay Bhatia e Aaron rai alle 16:46.