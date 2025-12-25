Giulio Pellizzari: “Allenarsi con Evenepoel è un’occasione. Lavoro su cronometro ed esplosività”

Reduce da una stagione che lo ha proiettato tra i prospetti più interessanti del ciclismo italiano, Giulio Pellizzari guarda al futuro con lucidità e ambizione. Dopo un Giro d’Italia corso da protagonista inatteso e una Vuelta chiusa in crescendo, il giovane della Red Bull Bora–Hansgrohe si prepara a un 2026 ricco di sfide, tra maturazione nelle corse di tre settimane, miglioramenti a cronometro e un occhio sempre più attento alle Classiche più dure. In questa intervista ha raccontato ad OA Sport sensazioni, obiettivi e prospettive; con un calendario anche al momento lo vede al via della Tirreno-Adriatico e della Corsa Rosa, dove punterà a migliorarsi dopo il sesto posto di quest’anno.

Sei arrivato sesto al Giro e alla Vuelta, senza partire con i gradi di capitano: cosa rappresentano per te questi piazzamenti?

“Sicuramente questi due risultati sono stati un grande stimolo in vista delle prossime stagioni. Non ero partito con pressioni particolari né con responsabilità da leader, quindi riuscire comunque a entrare nei primi dieci – e addirittura chiudere sesto – mi ha dato molta fiducia. Al Giro, soprattutto, ho sentito di migliorare tappa dopo tappa: questo mi ha fatto capire che ho un buon recupero e che posso ambire a fare classifica nei Grandi Giri. Sono piazzamenti che non considero un punto di arrivo, ma piuttosto la conferma che il mio percorso sta andando nella direzione giusta”.

L’anno prossimo torni al Giro, e insieme a te ci sarà Hindley. Quali le aspettative?

“Vediamo, al momento è ancora presto per fissare degli obiettivi precisi. Mancano diversi mesi e so che la mia condizione evolverà molto tra ritiro, allenamenti e prime gare. Il mio obiettivo sarà capire se avrò fatto un ulteriore salto di qualità rispetto a questa stagione, e solo allora, insieme alla squadra, decideremo quali responsabilità avrò. La presenza di Hindley è un grande valore: avere accanto corridori con esperienza da vincitori di un Grande Giro aiuta a crescere. Sarà una situazione stimolante per entrambi”.

Remco Evenepoel ha speso belle parole nei tuoi confronti: qual è stato il suo impatto in squadra?

“La sua presenza è sicuramente positiva per tutta la squadra. Siamo coetanei, ed è più facile instaurare un rapporto spontaneo con qualcuno vicino alla tua età, rispetto magari a corridori più esperti. Remco è un ragazzo molto tranquillo, disponibile e professionale: contribuisce a creare serenità nell’ambiente, che per una squadra World Tour è un valore enorme. Vederlo lavorare da vicino è un’occasione continua di apprendimento e stimolo”.

Da dove comincerà il tuo 2026?

“Al momento non so ancora quale sarà la primissima corsa, ma una cosa è certa: sarò al via della Tirreno-Adriatico e del Giro d’Italia. Con la squadra definiremo nelle prossime settimane il calendario completo, in base alle esigenze di preparazione. È molto probabile che a inizio anno farò un lungo ritiro in altura sul Teide di tre settimane, per arrivare pronto in vista degli appuntamenti più importanti”.

Al Giro d’Italia ci sarà un’unica cronometro di 40 km, completamente piatta. Come stai lavorando per progredire ulteriormente in questa specialità?

“A ottobre siamo stati nella galleria del vento Specialized a Morgan Hill, dove abbiamo fatto una serie completa di test per ottimizzare ogni dettaglio della posizione. È un lavoro molto tecnico, fatto di piccole regolazioni che però possono portare grandi vantaggi. La cronometro è una disciplina in cui la costanza e l’allenamento fanno davvero la differenza: serve dedicare tempo e curare ogni particolare. Devo dire che mi piace molto, e quest’anno ho programmato sessioni specifiche proprio per fare un ulteriore salto di qualità”.

Il fondo hai dimostrato che non ti manca. Stai lavorando per diventare anche più esplosivo?

“Sì, è sicuramente uno degli obiettivi principali”.

Nel Team U23 della Red Bull Bora–Hansgrohe c’è anche Lorenzo Finn: che rapporto hai con lui e quali pensi siano le sue prospettive?

“Con Lorenzo vado molto d’accordo, sia fuori che dentro la corsa. È un ragazzo molto serio, con un talento enorme, e penso che nei prossimi anni potrà emergere anche a livello World Tour. Mi piacerebbe correre con lui il più possibile, perché abbiamo un buon feeling. Sono convinto che abbia davanti un grande futuro: ha già dimostrato qualità importanti e ha ancora ampi margini di crescita”.

Nel 2026 punterai maggiormente anche sulle corse di un giorno? Liegi e Lombardia sono quelle più adatte alle tue caratteristiche?

“Sì. Il Lombardia è la Classica che più si adatta alle mie caratteristiche. Subito dopo metto la Liegi e anche le Strade Bianche”.

A fine 2026 sarai felice se…

“…Se sarò felice. Sembra una frase semplice, ma significa che vorrà dire che avrò vissuto una stagione serena, senza rimpianti e con la sensazione di aver dato il massimo e soprattutto senza intoppi. I risultati contano, certo, ma la cosa più importante è sentirsi realizzati e soddisfatti del proprio percorso”.