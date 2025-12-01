Giro d’Italia Women 2026, svelato il percorso: nove tappe, frazione regina con arrivo a Sestriere

Si alza il sipario sull’edizione 2026 del Giro d’Italia Women: nove le tappe previste da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno, per un totale di 1153.7 km, dei quali 12.7 a cronometro, e per oltre 12500 metri complessivi di dislivello.

Saranno due gli arrivi in salita previsti: il primo è posto proprio nella cronometro individuale di 12.7 km da Belluno a Nevegal, mentre il secondo è in programma nella tappa regina di questa edizione, che da Rivoli condurrà il gruppo a Sestriere, e che prevede anche il Colle delle Finestre, Cima Alfonsina Strada della corsa.

Si inizierà con una tappa pianeggiante da Cesenatico a Ravenna, poi altra frazione per ruote veloci da Roncade H-Farm a Caorle. Tappa mossa da Bibione a Buja, preludio alla già citata cronoscalata di Nevegal. Tappone dolomitico, ma senza arrivo in salita, il giorno successivo, da Longarone a Santo Stefano di Cadore.

Ruote veloci nuovamente protagoniste nella frazione da Ala a Brescello, mentre avrà un finale duro la tappa da Sorbolo Mezzani a Salice Terme. La frazione regina dell’edizione 2026 del Giro Women sarà quella, già citata, da Rivoli a Sestriere, ma sarà mossa anche la tappa conclusiva, con partenza ed arrivo a Saluzzo.

PERCORSO GIRO D’ITALIA WOMEN 2026

Sabato 30 maggio, 1a tappa: Cesenatico – Ravenna, 139 km *

Domenica 31 maggio, 2a tappa: Roncade H-Farm – Caorle, 146 km **

Lunedì 1° giugno, 3a tappa: Bibione – Buja, 154 km ***

Martedì 2 giugno, 4a tappa: Belluno – Nevegal (cronometro individuale), 12.7 km ****

Mercoledì 3 giugno, 5a tappa: Longarone – Santo Stefano di Cadore, 138 km ****

Giovedì 4 giugno, 6a tappa: Ala – Brescello, 155 km *

Venerdì 5 giugno, 7a tappa: Sorbolo Mezzani – Salice Terme, 165 km***

Sabato 6 giugno, 8a tappa: Rivoli – Sestriere, 101 km *****

Domenica 7 giugno, 9a tappa: Saluzzo – Saluzzo, 143 km****

Totale: 1153, 7 km

Dislivello complessivo: oltre 12500 metri