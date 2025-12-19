Prima convocazione, prima gara, primo oro europeo.

La storia di Giovanni Guatti è una di quelle che meritano di essere raccontate.

Il giovane sprinter azzurro è stato uno dei protagonisti assoluti del trionfo dell’Italia nella 4×50 stile libero maschile agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, riportando l’oro in questa specialità dopo 14 anni. Alla prima apparizione con la Nazionale maggiore, Guatti ha risposto presente, nuotando una terza frazione lanciata da 20”67, decisiva per il successo azzurro.

‍♂️ Classe 2002, originario di Udine e tesserato per la Rari Nantes Florentia, Giovanni si allena da due stagioni a Firenze, condividendo quotidianamente il lavoro con compagni di alto livello come Lorenzo Zazzeri, anche lui in staffetta. Una crescita costante confermata già al mattino, quando Guatti aveva firmato il miglior tempo lanciato in batteria, segnale di una condizione fisica eccellente.

✈️ La convocazione per la Polonia è arrivata il 16 novembre a Livorno, grazie al primato personale di 21”22 nei 50 stile libero, crono che gli ha spalancato le porte della Nazionale assoluta. Un traguardo costruito passo dopo passo: dagli ottimi risultati a livello giovanile, al ruolo di punta del CUS Udine, fino al salto di qualità con la Florentia.

Non solo piscina. Guatti è anche studente di Ingegneria, ha completato il terzo anno universitario e punta alla laurea nel 2026, dimostrando come talento e disciplina possano convivere ad altissimo livello.

Il suo palmarès recente parla chiaro: argento individuale nei 50 sl e argento nella 4×100 sl alle Universiadi di Berlino, risultati arrivati nonostante un piccolo infortunio subito a maggio. Un ostacolo superato con carattere e determinazione, culminato ora con l’oro europeo.

️ Giovanni Guatti è l’ospite di questa puntata di Swim Zone su OA Sport TV, ai microfoni di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada: un racconto tra emozioni, sacrifici, studio e nuovi sogni azzurri.

