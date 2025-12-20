Giovanni Franzoni: “Oggi gran gara soprattutto dopo ieri, sono esausto”

Giovanni Franzoni stavolta la top ten non la centra, ma comunque è per lui una Val Gardena che lo lascia abbastanza soddisfatto visto che un podio lo può comunque vantare. Ed è, in ogni caso, una giornata che lo vede protagonista di un’ottima onda italiana, con quattro nei primi 12 (il 12° è lui).

Franzoni si era confessato a Ettore Giovannelli per la Rai prima dell’uscita dalla top ten: “Se vogliamo le cose oggettive, se oggi rimango nei 10 è una gara super per me. Il primo giorno sono stato bravo, ma la pista s’era velocizzata, non c’era la prima parte. La gara intera l’ho fatta solo l’anno scorso e sono andato davvero male. Oggi gran gara soprattutto dopo ieri, adesso sono esausto. Le gambe piangevano già alle gobbe del cammello, ma ho spinto dove c’era da spingere. Nella parte tecnica mi sono difeso molto bene, peccato nella parte alta, però grande prova di squadra“.

Un’osservazione sul team azzurro: “Come squadra quest’anno siamo veramente competitivi, c’è tanta fiducia. Speriamo per la torta per Florian, tanto di cappello per lui che se lo merita tutto. Un giorno a testa, meglio di così cosa si può chiedere?“.

Adesso per Franzoni si aprono nuovi orizzonti, che aumentano ancor più considerato che gli anni sono 24 e l’intenzione di andare forte ancora per parecchie stagioni c’è tutta. L’Italia, in sostanza, qualcuno d’importante lo sta trovando.