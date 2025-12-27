Giovanni Franzoni fatica a Livigno: “Neve aggressiva, non sono entrato in gara. Ma l’ultimo intermedio…”

Giovanni Franzoni ha faticato a emergere nel superG di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena su una pista all’esordio nel massimo circuito internazionale itinerante. L’azzurro non è riuscito a esprimersi al meglio nel tratto centrale sul tracciato valtellinese, ma nel finale si è ripreso e nell’ultimo settore ha anche firmato il quarto intermedio. Il nostro portacolori ha chiuso al 19mo posto con un ritardo di 87 centesimi dall’austriaco Marco Schwarz, risultando il quarto italiano al traguardo dietro a Dominik Paris (quinto), Guglielmo Bosca (ottavo) e Florian Schieder (15mo).

Passo indietro per il 24enne dopo gli eccellenti riscontri ottenuti la scorsa settimana in Val Gardena: ottavo nella discesa accorciata del 18 dicembre, terzo nel superG del 19 dicembre (primo podio ai massimi livelli), dodicesimo nella discesa sulla Saslong integrale del 20 dicembre. Giovanni Franzoni ha espresso la propria delusione ai microfoni della Rai: “Così così, ho fatto fatica a entrare in gara perché c’è questa neve aggressiva, bisogna trovare un compromesso e fare le curve senza calcare. Sono riuscito a fare bene l’ultimo salto, scartandolo prima e ho fatto il quarto tempo“.

Il nostro portacolori, che sarà chiamato a un pronto riscatto nelle Classiche di gennaio (su tutte Kitzbuehel e Wengen) alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ha poi proseguito: “Bisognava rischiare quel qualcosina in più perché la neve era veramente facile, 50 e 50“.