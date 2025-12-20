Seguici su
Franjo von Allmen: “Prestazione non perfetta, ma evidentemente è bastato. Schieder quando riesce dà il massimo”

von Allmen / LaPresse

Quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Franjo von Allmen, che in Val Gardena riesce a battere tutti, a partire da Marco Odermatt, con una performance da 1’58″67, cui soltanto il connazionale Marco Odermatt resiste. E il bello è che a lui neanche piace come ha sciato oggi.

Questo è ciò che risulta dall’intervista con Ettore Giovannelli per la Rai: “Non era perfetta la prestazione, c’erano delle sbavature, ma evidentemente è bastato. Aspettiamo perché qui in Gardena non si sa mai, ma condivido volentieri il podio con Odermatt, una volta lui una io, ma bisogna stare attenti“.

E poi una riflessione su Schieder: “Con Florian (Schieder, N.d.R.) abbiamo parlato molto prima della gara, abbiamo scherzato, ci piace stare insieme, gli voglio bene, sarei felice se potessimo restare così sul podio. Non è sempre costante, ma quando riesce dà davvero il massimo“.

Posto che, alla fine, sul podio sono rimasti sia von Allmen che Schieder, per l’elvetico è la conferma dell’essersi trasformato in uno degli uomini da battere per ciò che resta della Coppa del Mondo e, per buona misura, anche in chiave olimpica.

