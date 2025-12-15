Benvenuti a Focus Passione Sport, il nuovo format di OASport condotto da Alice Liverani, pensato per raccontare le storie, l’impegno e i valori delle società sportive italiane che lavorano ogni giorno per far crescere giovani e comunità.

Marsala Pickleball – con il Sig. Pace

Punto di riferimento a Marsala per una disciplina in forte espansione, il centro nasce nel 2024 con sei campi regolamentari (due indoor e quattro outdoor), per giocare tutto l’anno.

L’obiettivo? Promuovere il pickleball e creare una comunità aperta a ogni età e livello. Il club organizza corsi, tornei, eventi sociali e giornate di prova gratuita in un ambiente inclusivo e dinamico.

SSD Rotolando – con il Prof. Moisè

Fondata nel 2015 dal prof. Riccardo Giacone, Rotolando mette al centro la crescita personale dei bambini attraverso lo sport.

Nel 2022 il prof. Paolo Moisè rinnova e sviluppa il progetto, che nel 2023 ottiene l’affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La missione? Aiutare ogni bambino a costruire “un mattoncino in più” nel proprio percorso educativo.

Virtus Basket Molfetta – con il GM Damiano Mezzina

Una vera pagina di storia del basket pugliese. La Virtus Molfetta, nata nel 1998, ha militato per anni nei campionati regionali fino all’approdo in Serie B2, vincendo il campionato 2008-2009.

Dopo un periodo difficile, dal 2021-22 il club è tornato protagonista nei campionati nazionali, sfiorando l’impresa nel 2023-24 con una semifinale playoff per la Serie B1.

