Michele Coppolillo racconta la sua incredibile carriera, dai primi passi a 16 anni in Calabria fino a gregario di campioni come Pantani e Bartoli. Oggi guida una squadra continental nata nel 2019 e continua a scoprire e valorizzare giovani talenti italiani, anche quelli che vengono lasciati indietro dalle squadre principali.

In questa intervista parla delle difficoltà del ciclismo giovanile, delle riforme necessarie per dare opportunità ai ragazzi meno privilegiati e condivide aneddoti di una vita dedicata alla bici.

Non perderti i racconti sulla crescita dei futuri professionisti e sulle strategie per guidare al meglio i giovani ciclisti!

Conduce Alice Liverani