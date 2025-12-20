F1, Mercedes e Red Bull hanno trovato un trucco per i motori 2026? Ferrari e Audi protestano con la FIA

Neanche il tempo di cominciare che subito bisogna prendere nota di quello che non funziona o non è conforme alle regole. La F1 si prepara a vivere una stagione importante perché un cambio regolamentare, dal punto di vista tecnico, è sempre così. Le squadre dovranno partire da un foglio bianco e il tempo per comprendere le nuove monoposto e le nuove Power Unit non sarà molto.

Già a fine gennaio (26-30), le vetture saranno in pista per i primi test a Barcellona (Spagna), previsti a porte chiuse. In tema di “motore”, la novità è che i propulsori avranno la ripartizione al 50% tra combustione interna (ICE) ed elettrico. Con la MGU-H eliminata, la MGU-K avrà un significativo incremento da 120 kW a 350.

Ebbene, stando a quanto riportato da Motorsport Magazin, qualcuno avrebbe trovato il modo per aggirare le norme a proprio vantaggio. Il riferimento è al rapporto di compressione geometrico del nuovo motore, limitato a 16:1 secondo il nuovo regolamento. Come scrive la testata, Ferrari e Audi avrebbero presentato ricorso alla FIA in merito a un potenziale “trucco”.

L’articolo si riferisce a una protesta da parte di questi team dal momento che Mercedes e forse Red Bull potrebbero aver trovato un metodo per riportare il citato rapporto di compressione al livello di 18:1 del 2025. Cosa significherebbe? Questo escamotage potrebbe garantire un vantaggio di circa 15 CV che, in un giro sul circuito dell’Albert Park di Melbourne (sede del primo appuntamento del campionato 2026), potrebbe valere fino a tre decimi di secondo nella singola tornata. Non resta che attendere novità a riguardo.