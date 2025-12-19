F1, Ferrari rivela data e sede della presentazione ufficiale della nuova macchina. Il nome resta top secret…

La Ferrari vuole mettersi alle spalle un 2025 al di sotto delle aspettative e pensa già alla prossima stagione, in cui entrerà in vigore per la Formula Uno una massiccia rivoluzione regolamentare che potrebbe stravolgere le gerarchie degli ultimi anni. In attesa dei test invernali previsti tra fine gennaio e metà febbraio, la Scuderia di Maranello ha reso nota la data della presentazione ufficiale della nuova monoposto.

Il team principal Frederic Vasseur, in occasione del tradizionale incontro prenatalizio di fine anno con i media, ha rivelato infatti che la macchina 2026 verrà presentata a Fiorano il 23 gennaio. L’evento, in base alle prime indiscrezioni, non dovrebbe svolgersi in presenza per i media ma è probabile che la Ferrari scelga di effettuare nella stessa giornata anche lo shakedown come avvenuto negli ultimi anni.

Nessuna anticipazione invece per quanto riguarda il nome della nuova vettura: “Lo scoprirete più avanti, non voglio rovinare la sorpresa“, ha detto Vasseur. Bisognerà attendere ancora poco più di un mese dunque per scoprire il nome e vedere le prime immagini del progetto 2026 di una Ferrari che proverà a recitare un ruolo da protagonista sin dall’inizio di questa nuova era della F1.