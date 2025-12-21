Elena Curtoni: “Sapevo di poter fare bene, mi sarebbe piaciuto stare più attaccata alle due davanti”

Elena Curtoni fa un altro piccolo passo avanti e conquista un ottimo quarto posto nel supergigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La 34enne valtellinese ha ottenuto il miglior risultato della stagione, confermandosi molto competitiva in questa specialità dopo la sesta piazza nel superG di St.Moritz ma rimandando per il momento l’appuntamento con un podio che manca ormai dal marzo del 2023.

Curtoni ha chiuso la gara odierna con un distacco di 73 centesimi dalla vincitrice Sofia Goggia e di 37 centesimi dalla terza posizione occupata dalla statunitense Lindsey Vonn, sciando alla grande nella sezione più tecnica della pista ma perdendo qualche decimo di troppo in fondo nel tratto di scorrimento. In ogni caso la prestazione resta incoraggiante per il prosieguo della stagione, in attesa di avvicinarsi alle migliori anche in discesa libera.

“In realtà sono un po’ nervosa. Sapevo di poter fare bene, è una pista che mi piace ed il tracciato mi piaceva. Sono riuscita a sciare come volevo quasi ovunque, forse posso migliorare ancora un po’ all’inizio a bassa velocità perché sono stata leggermente sporca. A metà ho avuto vento, ho provato a stare in posizione e mi sono schiacciata il più possibile. È andata così, sono arrivata in fondo a 73 centesimi ed ero sicura che qualcuno si sarebbe infilato. Mi sarebbe piaciuto stare più attaccata alle due davanti chiaramente“, le parole a caldo di Elena ai microfoni della Rai.

“Sicuramente mi fa stare tranquilla il fatto di essere sempre lì con le prime, soprattutto in superG, mi dà fiducia e sono sicura che anche il percorso che ho intrapreso in discesa sia quello giusto. Sto mettendo un tassellino alla volta, facendo passi in avanti soprattutto sulla fiducia, che è quella che manca ancora un po’, però arriverò anche lì“, dichiara la sciatrice azzurra.