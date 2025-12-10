Dove vedere in tv Conegliano-Dentil Praia Clube, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming

Dopo aver esordito contro l’Orlando Valkyries e aver regolato il modesto Zamalek Sporting Club, Conegliano chiuderà la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile incrociando il Dentil Praia Clube: l’appuntamento è per giovedì 11 dicembre (ore 17.30), sempre a San Paolo (Brasile). Le Pantere se la dovranno vedere contro le padrone di casa in un incontro decisivo per il primo posto nel raggruppamento, preludio alla semifinale in programma sabato.

Le Campionesse d’Italia hanno tutte le carte in regola per avere la meglio e proseguire la propria striscia di successi, con il chiaro obiettivo di difendere il titolo iridato. Il coach Daniele Santarelli punterà sulla formazione tipo per il big match del raggruppamento, facendo affidamento ai volti simbolo delle Pantere: l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella (con Marina Lubian a disposizione), il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Dentil Praia Clube, incontro valido per il Mondiale per Club 2025 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-DENTIL PRAIA MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Giovedì 11 dicembre

Ore 17.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Dentil Praia Clube – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA CONEGLIANO-DENTIL PRAIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.