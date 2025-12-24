Dalle Olimpiadi a una nuova, affascinante sfida sportiva.

Nella nuova puntata di Ginnasticomania incontriamo Valentina Marino, protagonista di un percorso unico nel panorama sportivo italiano.

Ex campionessa della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, Valentina ha scritto pagine storiche dello sport azzurro: cinque titoli mondiali, la partecipazione a un’Olimpiade e il merito di aver portato per la prima volta l’Italia ai Giochi Olimpici nella disciplina. Oggi il suo viaggio continua in un’altra direzione, altrettanto impegnativa e affascinante: è infatti giudice internazionale di pole dance, disciplina in forte crescita a livello mondiale.

Ai microfoni di Chiara Sani, Valentina Marino si racconta senza filtri, ripercorrendo il delicato e sorprendente passaggio dalla ginnastica ritmica a una nuova forma di espressione atletica, artistica e tecnica, maturata anche grazie all’esperienza internazionale vissuta in occasione della World Cup di pole dance.

Una puntata intensa, che parla di reinventarsi, di carriere che evolvono, di passione che non si spegne, ma cambia forma. Un racconto che unisce sport, cultura del movimento e ispirazione, ideale non solo per gli appassionati di ginnastica, ma per chiunque creda nella forza delle seconde possibilità.