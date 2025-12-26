Seguici su
Giovanni De Gennaro è uno dei protagonisti assoluti della canoa slalom moderna: dal trionfo nell’oro olimpico K1 a Parigi 2024 alle vittorie e piazzamenti nel circuito internazionale 2025, passando per il titolo europeo, le medaglie di Coppa del Mondo e il riconoscimento con il Collare d’Oro del CONI. ICF – Planet Canoe+1

In questo FOCUS esclusivo scopriamo:
✨ Come si costruisce una run perfetta sotto pressione
✨ Gli aspetti tecnici che hanno fatto la differenza sul percorso
✨ La mentalità dell’oro olimpico e la gestione delle aspettative
✨ Le ambizioni e gli obiettivi per la stagione e per il quadriennio futuro

Un dialogo profondo con un atleta che ha scritto pagine importanti della canoa italiana e mondiale.

#GiovanniDeGennaro #CanoaSlalom #FOCUS #Olimpiadi2024 #SportItaliano #Kayak
conduce Alice Liverani

