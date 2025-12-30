Atletica
Calendario Europei atletica 2026: orari giornalieri, programma, tv, streaming
Gli Europei 2026 di atletica si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto: la settimana di Ferragosto si preannuncia altamente spettacolare con la rassegna continentale della Regina degli Sport, che tornerà a due anni di distanza dall’edizione di Roma e che rappresenterà l’evento più importante di una stagione priva di Mondiali e Olimpiadi.
L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni dopo la sfilza di trionfi messi in fila nella Capitale e cercherà di fare ancora una volta la differenza spinta dalle sue stelle più famose. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di atletica. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).
CALENDARIO EUROPEI ATLETICA 2026
Lunedì 10 agosto
11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni
11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni
11.45 800 metri (maschile), batterie
12.25 100 metri (femminile), batterie
12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni
12.55 400 metri (maschile), batterie
13.35 400 ostacoli (femminile), batterie
13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni
20.03 Getto del peso (femminile), finale
20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni
20.35 100 ostacoli, batterie
20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni
21.10 100 metri (femminile), semifinali
21.30 Getto del peso (maschile), finale
21.40 5000 metri (maschile), finale
22.00 3000 siepi (femminile), batterie
22.37 4×400 (mista), finale
22.50 100 metri (femminile), finale
Martedì 11 agosto
11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni
11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni
11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali
12.15 100 metri (maschile), batterie
12.40 110 ostacoli, batterie
13.05 800 metri (femminile), batterie
13.40 400 ostacoli (maschile), batterie
20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni
20.10 Lancio del martello (maschile), finale
20.25 5000 metri (femminile), finale
20.55 100 ostacoli, semifinali
21.15 Salto in lungo (maschile), finale
21.30 100 metri (maschile), semifinali
22.00 400 metri (maschile), semifinali
22.30 100 ostacoli, finale
22.45 100 metri (maschile), finale
Mercoledì 12 agosto
11.35 Decathlon, 100 metri
11.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni
12.05 400 metri (femminile), batterie
12.20 Decathlon, salto in lungo
12.40 200 metri (femminile), batterie
13.20 800 metri (maschile), semifinali
13.40 Decathlon, getto del peso
13.55 400 ostacoli (maschile), semifinali
20.10 Decathlon, salto in alto
20.55 110 ostacoli, semifinali
21.15 Lancio del martello (femminile), finale
21.20 200 metri (femminile), semifinali
21.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni
21.50 400 metri (maschile), finale
22.05 400 ostacoli, finale
22.22 Decathlon, 400 metri
22.47 110 ostacoli, finale
Giovedì 13 agosto
11.33 Decathlon, 110 ostacoli
11.55 Salto in alto (femminile), qualificazioni
12.05 200 metri, batterie
12.20 Decathlon, lancio del disco
13.10 800 metri (femminile), semifinali
13.45 400 metri (femminile), semifinali
14.00 Decathlon, salto con l’asta
14.35 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni
19.35 Decathlon, tiro del giavellotto
20.40 Salto triplo (femminile), finale
20.50 Salto con l’asta (femminile), finale
21.05 200 metri (maschile), semifinali
21.30 3000 siepi (femminile), finale
21.43 Lancio del disco (maschile), finale
22.10 Decathlon, 1500 metri
22.28 800 metri (maschile), finale
22.48 200 metri (femminile), finale
Venerdì 14 agosto
11.35 Eptathlon, 100 ostacoli
11.40 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni
11.50 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni
12.05 4×400 (maschile), batterie
12.25 Eptathlon, salto in alto
12.35 4×400 (femminile), batterie
13.05 1500 metri (femminile), batterie
20.35 Eptathlon, getto del peso
20.45 10.000 metri (femminile), finale
21.00 Salto in alto (maschile), finale
21.30 Lancio del disco (femminile), finale
21.40 400 ostacoli (maschile), finale
21.55 Eptathlon, 200 metri
22.25 200 metri (maschile), finale
22.45 800 metri (femminile), finale
Sabato 15 agosto
08.30 Mezza maratona di marcia (maschile)
08.35 Mezza maratona di marcia (femminile)
08.45 Maratona di marcia (maschile)
08.50 Maratona di marcia (femminile)
11.25 Eptathlon, salto in lungo
12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni
12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto
13.00 3000 siepi (maschile), batterie
13.35 1500 metri (femminile), batterie
14.00 4×100 (femminile), batterie
14.14 4×100 (maschile), batterie
20.45 Eptathlon, 800 metri
21.00 Tiro del giavellotto (maschile), finale
21.04 Salto in alto (femminile), finale
21.09 400 metri (femminile), finale
21.16 Salto triplo (maschile), finale
21.25 10.000 metri (maschile), finale
22.07 1500 metri (maschile), finale
22.30 4×100 (maschile), finale
22.45 4×100 (femminile), finale
Domenica 16 agosto
08.30 Maratona (femminile)
09.10 Maratona (maschile)
20.35 Tiro del giavellotto (femminile), finale
20.40 Salto con l’asta (maschile), finale
21.20 Salto in lungo (femminile), finale
21.35 4×100 (mista), finale
21.50 3000 siepi (maschile), finale
22.10 1500 metri (femminile), finale
22.30 4×400 (femminile), finale
22.45 4×400 (maschile), finale
PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis. Altri broadcaster potrebbero aggiungersi.