Basket: Serie A, Napoli vede l’approdo in Coppa Italia. Varese passa a Trapani

Si chiude del tutto al Sud la domenica della Serie A 2025-2026. Da Napoli a Trapani s’intrecciano le più disparate vicende della tredicesima giornata, quella che è prossima a portare verso la conclusione del girone d’andata. E, in questo senso, la furiosa lotta per la Coppa Italia continua a farsi intricata, con Napoli che fa a spallate per un posto tra le otto.

GUERRI NAPOLI-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 98-86

Primo quarto che, per Napoli, proprio bene non comincia: Sneed, Moraschini e Bortolani sono inarrestabili ed è 0-9 dopo nemmeno due minuti. In qualche modo comincia a ingranare Mitrou-Long, ma il divario è ancora vicino alla doppia cifra a lungo. Alla fine interviene El-Amin, che è il principale motore del 21-21 dopo un quarto. Sul 26-27, però, l’impensabile: la schiacciata di Basile rompe il canestro, che non c’è verso di aggiustare e viene integralmente sostituito. Si può riprendere dopo quasi un’ora, Croswell piazza anch’egli la schiacciata, ma per fortuna l’altro canestro tiene. Si va avanti senza problemi, anzi con Napoli entusiasta sulle ali dello stesso Croswell e di Simms, che portano la Guerri sul +7. Fuga ulteriore con il guizzo di Mitrou-Long, e alla fine è 51-40 all’intervallo.

I padroni di casa non accennano a diminuire il ritmo al ritorno dagli spogliatoi; Simms e Mitrou-Long continuano a colpire, mentre dall’altra parte Moraschini fa quel che può. In generale è una Napoli molto attenta e presente in campo quella che, peraltro, negli ultimi due minuti del terzo quarto comincia a scappare ancora di più: El-Amin, Faggian e Crosswell spediscono la Guerri sul 70-54 e poi 72-57 a 10′ dal termine. L’ultimo quarto non è propriamente gestione, nel senso che Bortolani riporta Cantù fin sul -9. E ancora, dopo che Treier guida la carica del +18 napoletano, gli ospiti rientrano fino all’86-76. Qui, però, sono soprattutto Bolton e Crosswell a determinare la parola fine con buona attenzione.

TOP SCORER

NAPOLI – Mitrou-Long 20, Bolton 17, Simms 16

CANTÙ – Bortolani 16, Moraschini 15, Gilyard 14

TRAPANI SHARK-OPENJOBMETIS VARESE 88-95

Una delle partite più intense, e anche chiacchierate (per ragioni fin troppo note) della settimana, vede Varese tentare di uscire dalle sabbie mobili della zona salvezza. Si parte con una gran accoppiata Iroegbu-Alviti che manda i biancorossi sul 3-13, collabora anche Renfro. Controparziale di 10-0 per Trapani, con Hurt, Eboua e Ford protagonisti. Di qui in avanti si viaggia sull’equilibrio fino al 19-22 dopo 10′. Non troppo dissimile la trama del secondo periodo: Librizzi e Assui colpiscono da fuori ed è 21-30, Sanogo rivitalizza la Shark e poi intervengono Arcidiacono e Cappelletti a rispondere a Moore ed Assui. Si va avanti quasi a elastico, poi giunge anche il sorpasso di Hurt dalla lunetta ribadito dalla tripla di Petrucelli contro quella di Iroegbu. L’ultimo sorriso è di Librizzi: 5 punti in fila, e nonostante Hurt realizzi è 45-47 all’intervallo.

Riparte fortissimo Varese, con Nkamhoua e Moore che siglano il 45-54, poi c’è ancora Renfro che spara dall’arco per il 47-57 e ancora sono tutti loro a spingere fino al +15. Sembra la fine per Trapani, che però in qualche modo regge l’urto con Ford e poi Notae (in condizioni complicate) che riescono in qualche modo a tenere lì i padroni di casa. Con 10′ da giocare è 64-74, ma la Shark ha in Arcidiacono e Rossato gli uomini del -5. Renfro e Iroegbu rispondono, e a quel punto ritornano gli elastici: Arcidiacono da una parte, Librizzi dall’altra, e a 3’10” dalla fine è 76-82. Petrucelli da tre sigla il -3 a 2′ dal termine, poi ancora a -58″ va per l’86-87. Iroegbu allo scadere dei 24 piazza il +3 Openjobmetis. Iroegbu commette il quinto fallo su Petrucelli che fa 1/2, Alviti mette entrambi i liberi, poi c’è persa di Trapani sulla rimessa, Moore schiaccia, Cappelletti s’arrabbia non poco e viene espulso, finisce 88-95.

TOP SCORER

TRAPANI – Hurt 17, Arcidiacono 15, Petrucelli 13

VARESE – Librizzi e Iroegbu 17, Alviti 16