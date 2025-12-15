Alex Vinatzer, l’exploit non basta in slalom: pettorale ancora fuori dai 15 in Alta Badia

Alex Vinatzer sembra essere entrato finalmente in una nuova dimensione dopo alcune stagioni di apprendistato in cui ha faticato ad effettuare il definitivo salto di qualità per diventare stabilmente un big del Circo Bianco. L’altoatesino è sempre stato considerato un grande talento in slalom speciale sin dalle categorie giovanili, ma in Coppa del Mondo non ha mai trovato la costanza di rendimento ad alto livello limitandosi quindi ad effettuare qualche exploit da outsider (come il bronzo mondiale di Courchevel 2023) in mezzo a tante uscite e risultati comunque non eccezionali.

Il 26enne azzurro ha lavorato a fondo per limare i suoi punti deboli, aggiungendo una seconda specialità al suo arsenale e trovando negli ultimi venti giorni una continuità davvero notevole. Vinatzer ha raccolto nell’ordine un quinto, un secondo ed un ottavo posto in gigante per poi salire di colpi anche tra i pali stretti con un’ottima quarta piazza in Val d’Isere.

L’incredibile rimonta di ieri, che lo ha visto recuperare ben 21 posizioni nella seconda manche, ha consentito alla stella del settore maschile italiano di conquistare finalmente un bel risultato anche in slalom dopo un avvio di stagione abbastanza negativo in questa specialità (uscito a Levi, 19° a Gurgl). 50 punti preziosi che proiettano Vinatzer a ridosso della top10 nella Coppa del Mondo di slalom, mentre la situazione nella WCSL non è cambiata più di tanto.

Il nostro portacolori resta infatti fuori dai primi 15 della World Cup Starting List in slalom e dovrà gareggiare anche nel prossimo appuntamento tra i pali stretti con un pettorale superiore al 16. Alex è risalito al 18° posto, con un distacco di 26 punti dalla quindicesima piazza occupata dal croato Samuel Kolega che permetterebbe all’italiano di entrare nel primo gruppo di merito (con la possibilità di pescare un pettorale dall’8 al 15 nella prime manche).