Alex Vinatzer, che beffa! La top15 in slalom nella World Cup Starting List resta distante solo 4 punti dopo l’Alta Badia
La World Cup Starting List dello slalom speciale maschile è stata aggiornata al termine della gara odierna andata in scena in Alta Badia: nonostante il decimo posto centrato da Alex Vinatzer, l’azzurro dovrebbe partire fuori dai primi due gruppi di merito (i primi 15) nella prossima gara.
L’italiano, infatti, è al sedicesimo posto, a soli 4 punti dal croato Samuel Kolega, 15°, e dovrà sperare che almeno uno dei 15 atleti che lo precedono non prenda parte alla prossima gara per rientrare nel secondo gruppo di merito ed avere un pettorale di gara più basso nella prima manche.
Nello slalom, infatti, i primi 7 della World Cup Starting List (primo gruppo di merito) vengono sorteggiati con i pettorali dall’1 al 7, mentre gli atleti classificati dall’ottavo al quindicesimo posto ricevono in sorte i numeri di partenza dall’8 al 15.
WORLD CUP STARTING LIST SLALOM MASCHILE (TOP 20)
1 HAUGAN Timon NOR 681
2 MEILLARD Loic SUI 631
3 NOEL Clement FRA 586
4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 566
5 McGRATH Atle Lie NOR 529
6 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 433
7 GSTREIN Fabio AUT 332
8 NEF Tanguy SUI 328
9 STRASSER Linus GER 305
10 AMIEZ Steven FRA 292
11 FELLER Manuel AUT 289
12 RASSAT Paco FRA 262
13 RYDING Dave GBR 216
14 POPOV Albert BUL 210
15 KOLEGA Samuel CRO 208
16 VINATZER Alex ITA 204
17 MARCHANT Armand BEL 197
18 YULE Daniel SUI 193
19 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 188
20 HALLBERG Eduard FIN 165