A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa St. Moritz, tv, streaming

Dopo le due prove disputate nei giorni scorsi, a partire da oggi, venerdì 12 dicembre, con la prima discesa in programma, si inizierà davvero a fare sul serio per quanto riguarda il lungo fine settimana di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026.

Sulla pista denominata “Corviglia”, infatti, nella giornata odierna inizierà il trittico di gare in calendario. Oggi, infatti, alle ore 10.15, andrà in scena la prima delle due discese, dato che nella giornata di domani, sabato 13 dicembre, si replicherà con la seconda discesa, questa volta alle ore 10.45. Il weekend elvetico si chiuderà, infine, domenica 14 dicembre con il superG che prenderà il via alle ore 10.45.

Cosa dovremo aspettarci dalla gara sulle nevi svizzere? Inutile girarci attorno, la curiosità sarà davvero notevole. Dato che ci troviamo di fronte alla prima gara veloce della stagione, non è ancora dato a sapersi quali saranno i valori in pista. Dal punto di vista dei colori azzurri ovviamente tutto sarà sulle spalle di Sofia Goggia che tornerà in azione su una pista nella quale ha spesso fatto grandi cose. La bergamasca inizierà con il piede giusto la sua annata? Attenzione a Lindsey Vonn che, nonostante le 41 primavere alle spalle, sembra essersi presentata nel migliore dei modi a questa nuova stagione che, giova ricordarlo, ci condurrà fino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Come seguire la gara in tv? La prima discesa di St. Moritz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, sarà trasmessa in diretta tv su Rai2, quindi in streaming si potrà seguire su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE della gara, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 12 dicembre

Ore 10.15 discesa femminile #1 St. Moritz

PROGRAMMA DISCESA ST. MORITZ: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Rai2

Diretta streaming: Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN

Diretta Live Testuale: OA Sport

LA STARTLIST DELLA DISCESA #1 DI ST. MORITZ

1 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

2 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

3 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

4 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

6 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

9 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

10 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

11 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

14 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

17 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

18 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

19 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

20 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

21 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

22 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

23 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

24 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

25 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

27 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

28 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

29 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

30 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

31 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

34 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

35 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

36 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head

37 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

38 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

39 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head

40 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

41 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

42 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

43 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

44 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

45 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

46 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Stoeckli

47 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

48 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

49 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

50 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

51 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

52 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

53 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

54 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

55 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

56 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

57 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

59 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG Salomon

60 435500 KOMOROWSKA Nikola 2006 POL

61 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU