A che ora lo sci alpino oggi, prima prova discesa Beaver Creek 2025: startlist, tv, pettorali degli italiani
Oggi, martedì 2 dicembre, prenderà il via la lunga settimana sulle nevi di Beaver Creek (USA), relativamente alla Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli uomini-jet saranno chiamati a studiare le traiettorie e a comprendere le caratteristiche della neve sulla Birds of Prey. A partire dalle 19.00 italiane, inizierà la prima prova cronometrata di discesa.
Un assaggio utile per gli atleti, che lavoreranno fianco a fianco coi tecnici anche per mettere a punto nel migliore dei modi i materiali, aspetto sempre più determinante. Nella passata stagione, in discesa fu grande festa svizzera con la doppietta firmata da Justin Murisier e Marco Odermatt, a precedere il sorprendente sloveno Miha Hrotat. Nell’antipasto di velocità a Copper Mountain, Odermatt ha dato una grande dimostrazione di forza in superG e vedremo se qui ci sarà una replica.
Tutta da verificare la condizione in casa Italia. Dominik Paris, a causa di una distorsione alla caviglia, non era al meglio nel supergigante citato. Si spera di averlo a un livello superiore in questo caso, anche se su questo pendio non ha mai particolarmente brillato. L’unico podio del campione della Val d’Ultimo risale al 2018 in superG (3°). In generale, sono sei podi a Beaver Creek per il Bel Paese nella velocità, con tre vittorie: Kristian Ghedina nel 1997, Christof Innerhofer nel 2012 in discesa e in quello stesso anno Matteo Marsaglia in superG. Peter Fill è giunto due volte terzo in discesa e in supergigante nel 2013.
La prima prova cronometrata di discesa maschile, prevista dal programma della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek (USA), andrà in scena quest’oggi a partire dalle 19.15 italiane. Non è prevista la copertura tv e streaming della prova. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del training.
SCI ALPINO OGGI
Martedì 2 dicembre
Ore 19.00 Prima prova discesa maschile Beaver Creek (USA)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO BEAVER CREEK: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: non prevista
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST DISCESA MASCHILE BEAVER CREEK
1 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
2 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
3 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
4 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
7 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
8 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
11 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
15 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
16 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
17 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
18 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
21 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
22 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
23 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
24 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
25 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
26 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
27 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
28 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
29 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
30 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
31 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
32 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
33 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
34 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
35 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
36 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
38 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
39 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
40 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
41 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
43 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
44 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
47 561255 CATER Martin 1992 SLO
48 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
49 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
50 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
51 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
52 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
53 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
54 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
55 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
56 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
57 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
58 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
59 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
60 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
61 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
62 6100011 LESSARD Raphael 2001 CAN Head
63 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
64 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
65 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
66 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
67 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli
68 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic
69 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
70 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
71 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
72 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
73 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
74 6532793 SMITH Jack 2001 USA Rossignol
75 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
76 492438 MINTEGUI RIVERA Ander 2003 ESP Head
77 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
78 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
79 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossigno