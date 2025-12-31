A che ora le prossime gare di Sofia Goggia? Ancora un gigante, poi arriva il filotto nella velocità

Sofia Goggia ha archiviato il 2025 con l’ottavo posto conseguito nel gigante di Semmering, ma la fuoriclasse bergamasca guarda già al nuovo anno ed è pronta a catapultarsi nuovamente nella Coppa del Mondo di sci alpino, dove è già salita sul podio in tre occasioni (terzi posti di St. Moritz tra discesa e superG e la vittoria nel superG della Val d’Isere).

L’appuntamento è per sabato 3 gennaio, quando a Kranjska Gora (Slovenia) andrà in scena un gigante: vista l’assenza di Sofia Goggia sarà nel secondo gruppo di merito, quindi potrà beneficiare di un pettorale tra il numero 8 e il numero 15. Sarà l’ultima appuntamento in discipline tecniche prima di un interessante filotto all’insegna della velocità.

Per cimentarsi nuovamente nella velocità, invece, occorrerà aspettare una settimana in più: appuntamento a Zauchensee (Austria) con discesa libera e superG nel weekend del 10-11 gennaio. Dopo la trasferta su una pista decisamente tecnica e molto impegnativa, ci saranno tre eventi sulle nevi italiane: discesa e superG a Tarvisio il 17-18 gennaio, gigante a Kronplatz il 20 gennaio.

Il mirino è già puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno il 6 febbraio, ma prima delle gare nella Perla delle Dolomiti ci saranno altri due fine settimana dedicati alla Coppa del Mondo: velocità pura a Crans Montana (Svizzera, discesa libera il 30 gennaio e superG il 31 gennaio) e il gigante di Splindleruv Mlyn (Cechia, 24 gennaio).

CALENDARIO PROSSIME GARE SOFIA GOGGIA

Sabato 3 gennaio: gigante a Kranjska Gora (Slovenia). Prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00.

Sabato 10 gennaio: discesa libera a Zauchensee (Austria). Ore 11.30.

Domenica 11 gennaio: superG a Zauchensee (Austria). Ore 12.00.

Sabato 17 gennaio: discesa libera a Tarvisio (Italia). Ore 10.45.

Domenica 18 gennaio: superG a Tarvisio (Italia). Ore 11.15,

Martedì 20 gennaio: gigante a Kronplatz (Italia). Prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30.

Sabato 24 gennaio: gigante a Splindleruv Mlyn (Cechia). Prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.30.

Venerdì 30 gennaio: discesa libera a Crans Montana (Svizzera). Ore 10.00.

Sabato 31 gennaio: superG a Crans Montana (Svizzera). Ore 11.00.