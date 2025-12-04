Si chiude in bellezza la seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta per la Nazionale italiana. Gli azzurri infatti hanno conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×50 mista misti beffando con il tempo di 1:36.09 (record dei campionati) di soli nove centesimi i Paesi Bassi. Andiamo a leggere le parole degli azzurri.

Francesco Lazzari: “Sono contento del tempo che ho fatto. Buono anche in previsione di sabato e per domani che avrò il 100”.

Simone Cerasuolo: “Contentissimo per l’oro, sono contento di aver vinto. Esistono anche le medaglie di legno e a questo giro è toccata a me”.

Silvia Di Pietro: “Siamo contenti. Un paio di noi avevano voglia di riscatto dalla serata di oggi. Parlo a nome di tutti, siamo contentissimi”.

Sara Curtis: “Sono molto contenta. Non ho toccato il muro della virata. Con la coda dell’occhio riuscivo a vederla e dicevo ‘devo prenderti’. Ce la siamo meritata”.