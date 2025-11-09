WEC, Da Costa in vetta nei rookie test. Rovera, Drudi e Lacorte protagonisti

I rookie test disputati quest’oggi in Bahrain hanno messo fine alla stagione 2025 del FIA World Endurance Championship, dominata nella classifica costruttori e piloti da Ferrari. Il marchio di Maranello ha vinto tutti i titoli a disposizione in Hyperar riportando in Italia un trofeo che mancava da 53 anni.

Alpine ha firmato la giornata con Antonio Felix Da Costa, ex titolare di Porsche Motorsport e campione FIA Formula E che l’anno prossimo sarà impegnato a tempo pieno con una delle due Alpine A424. Il portoghese ha condotto le danze con la LMDh transalpina battendo il neozelandese la Peugeot 9X8 di Nick Cassidy e della Ferrari n. 51 di Lilou Wadoux.

Ritorno con la 499P per l’atleta francese che quest’anno ha corso principalmente nell’European Le Mans Series con una Ferrari 296 GT3. La pilota ufficiale Ferrari ha vinto anche in America ottenendo con Alessandro Pier Guidi e Simon Mann il titolo Endurance nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD.

Ferrari ha accolto per la prima volta in Hypercar anche Alessio Rovera. Il lombardo ha guidato la Ferrari n. 83 di AF Corse completando un’intensa giornata di lavoro a poche ore dalla sconfitta in LMGT3 con la 296 n. 21 VISTA AF Corse.

In pista anche Mattia Drudi con un prototipo: nello specifico l’Aston Martin gestita da Heart of Racing. Il romagnolo, seguito da Marco Sorensen, ha svolto i primi chilometri ufficiali con la Valkyrie completando una significativa giornata d’azione.

Da segnalare in Hypercar anche la presenza di Charles Weerts e Kelvin van der Linde con BMW. Nuova avventura per i campioni del GT World Challenge Europe Powered by AWS Overall e Sprint Cup, il belga ed il sudafricano si sono alternati al volante della LMDh bavarese che si prepara per subire un importante aggiornamento in vista del 2026.

In GT occhi puntati su Logan Sargeant. L’ex pilota di F1, originariamente indicato per correre con Genesis Magma Racing, ha guidato una delle due Ford Mustang GT3 di Proton Competition. Ricordiamo che lo statunitense ha gareggiato anche nell’IMSA WTSC con un’ORECA 07 Gibson LMP2 durante la 6h di Indianapolis e la 10h di Road Atlanta.

Protagonista invece con la Ferrari 296 GT3 n. 54 VISTA AF Corse il nostro Nicola Lacorte. Dopo una stagione in FIA F3, l’italiano ha guidato in coppia con Davide Rigon chiudendo al secondo posto la giornata alle spalle della Lexus RC F GT3 Akkodis ASP del campione 2025 Michelin Le Mans Cup in LMP3 Hadrien David.

Assenti come da copione le due Porsche 963 ufficiali, assenti dal FIA WEC 2026. Il marchio tedesco ha presenziato regolarmente in LMGT3 con l’auto campione n. 92 Manthey e nella classe regina con la 963 privata di Proton Competition.