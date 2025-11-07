Waterpolo Preview: il derby capitolino Olympic Roma-Roma Vis Nova è il big match in A1 maschile
Nella settima giornata del campionato di A1 maschile, turno aperto dalla vittoria del CN Posillipo sulla De Akker, spicca la sfida tra Training Academy e Roma Vis Nova. Presenta per noi il derby capitolino Andrea Narciso, centroboa dell’Anzio Waterpolis. In serie A1 femminile si gioca solamente la sfida salvezza Brizz Nuoto-Nautilus Civitavecchia a causa degli impegni delle formazioni italiane nelle competizioni continentale. Prende il via la serie A2 maschile, competizione che vede tra le favorite Chiavari Nuoto, Nuoto Catania e Lazio Nuoto.