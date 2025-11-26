Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio di Las Vegas con la clamorosa vittoria di Max Verstappen e l’ancor più clamorosa doppia squalifica delle McLaren che va a riaprire definitivamente la corsa al titolo. Sono appena 24 i punti di distacco ora tra Max Verstappen e Oscar Piastri nei confronti di Lando Norris. Ancora una ottima prova di Andrea Kimi Antonelli, mentre la Ferrari prosegue nella sua stagione grigia, con Lewis Hamilton sempre più in crisi. Nella seconda parte spazio alla preview dell’attesissimo Gran Premio del Qatar con la Sprint Race che darà altri punti pesanti.