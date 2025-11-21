Tadej Pogacar preoccupato da Evenepoel: “Mi spaventa che possa fare ancora meglio”

Tadej Pogacar è stato ancora una volta il dominatore assoluto della stagione ciclistica. Un altro anno mostruoso per il fenomeno sloveno, che ha vinto il suo quarto Tour de France e poi si è laureato per la seconda volta consecutiva campione del mondo. Pogacar non vestirà solo la maglia iridata, ma anche quella di campione europeo, titolo vinto in un finale di stagione che lo ha visto conquistare poi ancora una volta il Lombardia.

Con la stagione volta al termine già da un po’, lo sloveno sta vivendo un periodo di riposo in attesa di ricominciare la preparazione per il prossimo anno. Sicuramente lo sloveno sarà ancora presente al Tour de France, ma ha già messo nel mirino anche altre gare per scrivere ulteriori pagine della storia del ciclismo mondiale.

Tra i rivali diretti di Pogacar c’è sicuramente Remco Evenepoel, il quale è atteso dal cambio di squadra nel 2026, con il suo passaggio alla Red Bull-Bora-hansgrohe. Lo sloveno guarda con molto interesse a questo cambiamento del belga, come ha raccontato in un’intervista al media belga Sporza: “Per Remco il cambiamento potrebbe essere positivo. È passato da una super squadra all’altra. Sarà interessante se riuscirà a fare un altro passo. Spero di no, perché penso già che sia piuttosto forte e dominante. Mi spaventa pensare che possa fare ancora meglio, anche se sono quasi certo che farà bene. Il mondo intero seguirà con grande interesse i suoi prossimi passi”.

Pogacar poi si sofferma anche su alcuni obiettivi della prossima stagione: “Mi piacerebbe lottare per la vittoria nuovamente alla Milano-Sanremo e poi alla Parigi-Roubaix. Vincere però non è così facile e non basta andare a quella gara con il solo pensiero di vincerla”.