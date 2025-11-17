Sport in tv oggi (lunedì 17 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Archiviato un weekend ricco di appuntamenti, è tempo di cominciare la nuova settimana di sport con un lunedì 17 novembre abbastanza soft ma comunque importante in casa Italia. Sulla sabbia di Adelaide va in scena infatti l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di beach volley, con due coppie azzurre a caccia della qualificazione diretta ai sedicesimi nel torneo femminile.

Giada Bianchi e Claudia Scampoli se la vedranno con le big lettoni Tina/Anastasija, mentre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth affronteranno le statunitensi Donlin/Denaburg. In serata ci sarà spazio anche per il posticipo dell’ottavo turno di regular season della Serie A di basket maschile tra Treviso e la Virtus Bologna, oltre ad altre sfide valide per le qualificazioni europee ai Mondiali di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 17 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 17 novembre

00.30 Beach volley, Mondiali: quarta giornata, fase a gironi (alle 5.30 Scampoli/Bianchi-Tina/Anastasija, alle 10.00 Gottardi/Orsi Toth-Donlin/Denaburg) – Diretta streaming su VBTV

15.00 Calcio, Elite League U20: Germania-Italia – Diretta streaming su Vivo Azzurro TV

20.00 Basket, Serie A: Treviso-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su LBA TV, Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Germania-Slovacchia – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Irlanda del Nord-Lussemburgo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Malta-Polonia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Montenegro-Croazia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Olanda-Lituania – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Cechia-Gibilterra – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol); live streaming su Sky Go e NOW