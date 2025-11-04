Speed skating, i convocati dell’Italia per Salt Lake City e Calgary: Ghiotto e Lollobrigida le stelle

Il direttore tecnico della Nazionale italiana di speed skating Maurizio Marchetto ha diramato le convocazioni per le prime due tappe stagionali della Coppa del Mondo 2025-2026, in programma a Salt Lake City dal 14 al 16 novembre e a Calgary dal 21 al 23 novembre. Sono 17 (sette donne e dieci uomini) nel complesso i pattinatori azzurri scelti per la trasferta oltreoceano che aprirà il percorso di qualificazione olimpica verso Milano Cortina 2026.

Il processo di selezione dell’Italia per i primi due appuntamenti del circuito maggiore ha avuto come momento clou l’Invitational Race andata in scena sul ghiaccio tedesco di Inzell dal 24 al 26 ottobre, con Arianna Fontana che non ha potuto partecipare causa infortunio al flessore dell’anca destra (rimediato a Calgary in una gara di short track) venendo dunque esclusa dal roster tricolore della pista lunga per la tournée nordamericana.

Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante azzurre Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10.000 metri, ma l’Italia avrà a disposizione anche altre carte importanti in diverse specialità tra cui Daniele Di Stefano e Andrea Giovannini nella mass start oltre al team pursuit maschile.

Di seguito l’elenco completo degli italiani convocati per le prime due tappe della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating: Giorgia Aiello (2004), Francesca Lollobrigida (1991), Alice Marletti (2004), Serena Pergher (2004), Linda Rossi (1997), Emily Tormen (2005), Maybritt Vigl (2004) al femminile; Francesco Betti (2000), David Bosa (1992), Daniele Di Stefano (1999), Davide Ghiotto (1993), Manuel Ghiotto (2005), Andrea Giovannini (1993), Riccardo Lorello (2002), Michele Malfatti (1994), Jeffrey Rosanelli (1998), Alessio Trentini (1994) in campo maschile.