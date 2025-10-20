Short track, chiusa la doppietta a Montreal con la top-3 della staffetta maschile e gli acciacchi di Arianna Fontana

Calato il sipario sul secondo appuntamento del World Tour di short track. Il secondo atto sull’anello di ghiaccio della Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) è stato chiuso col sorriso dall’Italia. La squadra maschile formata da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser ha ottenuto il terzo posto nella Finale A, vinta dal Canada davanti ai Paesi Bassi.

Siamo a quota quattro top-3 consecutive in questa specialità nel massimo circuito internazionale ed è una cosa che si è verificata solo nel 1998. Il gruppo c’è, al pari di un Sighel un po’ sfortunato. Tra cadute e sanzioni discutibili, il trentino non è riuscito a replicare lo strepitoso percorso nel primo appuntamento nella capitale del Quebec.

Resta il dato che il pattinatore azzurro sia stato in grado di centrare cinque delle sei finali A del programma e al momento sia secondo nella classifica generale del World Tour dietro all’asso canadese William Dandjinou. Tirando le somme, dunque, dal double header in Canada l’Italia ha chiuso con un bilancio di quattro podi e ben tredici piazzamenti nelle prime sei posizioni.

Riescontri che allo stato attuale delle cose, consentirebbero al Bel Paese di ottenere il massimo contingente a disposizione (5 donne+5 uomini). Si vorrà continuare su questa scia e, se possibile, migliorare in vista del terzo round del circuito, in programma a Danzica (Polonia) dal 20 al 23 novembre. Si spera che possa rispondere all’appello per l’evento polacco Arianna Fontana.

La campionessa valtellinese è stata costretta a non competere in questo appuntamento per un infortunio al flessore dell’anca, conseguenza di una caduta nei 500 metri del primo appuntamento a Montreal. Fontana ha dichiarato di prendersi una pausa nella gestione dello speed skating, volendo dare priorità al pieno recupero nello short track.