Sorteggio Coppa del Mondo rugby 2027: orario, programma, tv, streaming, fasce. Le possibili avversarie dell’Italia

Completato il quadro delle 24 qualificate alla Coppa del Mondo 2027 di rugby, ora è ufficiale anche la composizione delle quattro fasce per il sorteggio della prima fase a gironi, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 9.00 italiane.

Le 24 squadre qualificate saranno suddivise in 6 gironi da 4: la cerimonia del sorteggio non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming, come accaduto nelle edizioni precedenti, sarà fruibile sul sito ufficiale di World Rugby.

Al termine della prima fase le prime due classificate di ciascun girone, assieme alle quattro migliori terze, avranno accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta, che inizierà con gli ottavi di finale. L’Italia, decima nel ranking mondiale, sarà inserita in seconda fascia.

PROGRAMMA SORTEGGIO COPPA DEL MONDO RUGBY 2027

Mercoledì 3 dicembre

Ore 9.00 italiane: sorteggio gironi Coppa del Mondo rugby 2027

FASCE SORTEGGIO COPPA DEL MONDO RUGBY 2027

Prima fascia: Sudafrica, Nuova Zelanda, Inghilterra, Irlanda, Francia, Argentina.

Seconda fascia: Australia, Fiji, Scozia, Italia, Galles, Giappone.

Terza fascia: Georgia, Uruguay, Spagna, Stati Uniti, Cile, Tonga.

Quarta fascia: Samoa, Portogallo, Romania, Hong Kong Cina, Zimbabwe, Canada.

PROGRAMMA SORTEGGIO COPPA DEL MONDO RUGBY 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: sito ufficiale World Rugby.