Sorteggio ATP Finals 2025: orario, programma, tv, streaming, fasce

Le Nitto ATP Finals 2025 di tennis entreranno ufficialmente nel vivo con il sorteggio, in programma giovedì 6 novembre alle ore 12.00 a Torino, sede della manifestazione, che andrà a definire la composizione dei gironi della prima fase sia per il singolare che per il doppio.

La cerimonia del sorteggio non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming, come accaduto negli anni scorsi, sarà fruibile sul sito ufficiale della manifestazione: quando sono appena iniziati gli ATP 250 di Atene e Metz, sono ufficiali sette degli otto singolaristi e tutte le otto coppie di doppio qualificate.

L’Italia, al momento, sarà rappresentata nell’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre a Torino da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio.

Lorenzo Musetti, invece, dovrà vincere l’ATP 250 di Atene per scavalcare il canadese Felix Auger-Aliassime e conquistare un posto in quarta fascia, che altrimenti andrà al nordamericano. La prima fase a gironi si giocherà dal 9 al 14 novembre, con le semifinali previste sabato 15 e la finale in programma domenica 16.

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2025

Giovedì 6 novembre

Ore 12.00: sorteggio gironi singolare e doppio ATP Finals 2025

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 SINGOLARE

Prima fascia: Carlos Alcaraz (Spagna), Jannik Sinner (Italia).

Seconda fascia: Alexander Zverev (Germania), Novak Djoković (Serbia).

Terza fascia: Ben Shelton (Stati Uniti), Taylor Fritz (Stati Uniti).

Quarta fascia: Alex de Minaur (Australia), X.

X = ultimo giocatore qualificato, uno tra Félix Auger-Aliassime (Canada) e Lorenzo Musetti (Italia).

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 DOPPIO

Prima fascia: Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna), Harri Heliövaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna).

Seconda fascia: Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina), Marcelo Arévalo/Mate Pavić (El Salvador/Croazia).

Terza fascia: Neal Skupski/Joe Salisbury (Gran Bretagna), Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania).

Quarta fascia: Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia), Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti).

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: sito ufficiale Nitto ATP Finals.