Short track, Thomas Nadalini e Pietro Sighel sul podio nei 1500 metri a Danzica! Vince Dandjinou

Buone notizie giungono per l’Italia dall’anello di ghiaccio di Danzica (Polonia), terza tappa del World Tour di short track. Nella prima giornata dedicata alle finali del round del massimo circuito internazionale dei “pattini veloci”, la squadra azzurra ha potuto festeggiare un doppio piazzamento nella top-3. È quanto accaduto nella Finale A dei 1500 metri maschili.

A essere artefici di questo risultato sono stati Thomas Nadalini e Pietro Sighel. I due atleti nostrani, già brillanti nel corso delle semifinali, visto il piazzamento in prima e seconda posizione, hanno gareggiato da protagonisti in questa prova, cercando di farsi valere in un atto conclusivo di grande qualità.

In particolare, ha stupito Nadalini che ha saputo leggere bene l’andamento della finale, nel momento in cui il canadese William Dandjinou ha deciso di rompere gli indugi. Il nostro portacolori, infatti, ha seguito quanto fatto dal nordamericano, cercando all’ultima curva di sorprenderlo, ma non volendo correre il rischio di sprecare un podio per lui prezioso.

Un piazzamento dal sapor di novità per il pattinatore italiano, in una distanza come i 1500 metri. In questo modo, c’è stata l’affermazione del canadese in 2’24″153 a precedere il citato Nadalini (2’24″215) e Sighel (2’24″288). Il trentino è riuscito a venir fuori nell’ultima tornata, con la sua solita chiusura convincente, si è preso una top-3 di valore. Da segnalare, l’affermazione di Luca Spechenhauser nella Finale B.