Short Track, seconda giornata positiva a Danzica per Sighel e Confortola. Staffetta maschile in semifinale

Si è conclusa la seconda giornata di gare a Danzica, sede della terza tappa del World Tour 2025 di short track. Anche oggi sono arrivate delle buone notizie dai colori azzurri, in particolare da un Pietro Sighel che ha raggiunto i quarti di finale nei 1000 metri (ieri avanti nei 500 e 1500) dopo aver concluso al secondo posto la propria batteria. Avanti anche Luca Spechenhauser, che ha sfruttato la squalificato dell’americano Kim, mentre Thomas Nadalini dovrà passare dai ripescaggi.

Due azzurre avanti nei 1500 metri. In semifinale ci saranno Elisa Confortola e Gloria Ioriatti, che hanno concluso rispettivamente prima e seconda nella stessa batteria. Arianna Sighel, invece è finita ai ripescaggi. Proprio quest’ultima, invece, è riuscita ad accedere direttamente ai quarti di finale nei 500 metri, con Martina Valcepina e Gloria Ioriatti che dovranno affrontare i ripescaggi.

Semifinale raggiunta dalla staffetta maschile. Il quartetto italiano ha vinto il proprio quarto di finale davanti a Belgio, Polonia, Norvegia e Bulgaria. Da ricordare come gli azzurri sono sempre saliti sul podio nelle prime due tappe del World Tour e puntano al tris sul ghiaccio polacco.

Sfuma, invece, la possibilità di raggiungere la Finale A per la staffetta mista azzurra. Gli azzurri, infatti, parteciperanno alla Finale B dopo che hanno concluso al terzo posto la loro semifinale, terminando alle spalle di Cina e Canada.