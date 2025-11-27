Giovanni Franzoni: “Speravo in un risultato migliore, ma devo rischiare un po’ di più”

Giovanni Franzoni non piazza il grande acuto ma raccoglie comunque un discreto tredicesimo posto nel superG di Copper Mountain, primo impegno stagionale dei velocisti nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Un risultato che conferma l’interessante percorso di crescita del 24enne azzurro, capace di cambiare passo nella seconda parte della gara odierna dopo aver perso tanto nei primi due settori più facili e scorrevoli.

“Speravo qualcosa meglio come risultato perché penso di avere le capacità per stare tra i primi, il tracciato era bello andante e c’era poca curva, dovevo rischiare un po’ di più sul muro iniziale dove sono stato un po’ troppo accorto. Nella parte centrale bene, e anche sul facile dove penso di essere migliorato. Per stare con i primi non basta fare bene bisogna rischiare un po’ di più“, il commento di Franzoni al sito della FISI.

Il bresciano classe 2001 vanta tre piazzamenti tra i migliori dieci nel circuito maggiore, tutti ottenuti nella passata stagione ed in supergigante con l’exploit della quarta piazza a Beaver Creek a altre due decimi posti tra Sun Valley e Kitzbuehel. Il grande obiettivo di quest’inverno per Franzoni è proprio quello di effettuare il definitivo salto di qualità e salire finalmente sul podio.