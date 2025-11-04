Scacchi: Lodici-Niemann, patta la prima nel 2° turno di World Cup. Esordio per Gukesh

Si è chiusa la prima delle tre giornate dedicate al secondo turno della World Cup 2025. Il meccanismo è lo stesso del primo turno e che ci accompagnerà fino alla finale: due giorni con partite a cadenza classica (90’+30″ a mossa a giocatore fino alla 40a mossa, poi 30’+30″ a mossa ulteriori per finire). In casa Italia ogni singolo occhio punta su una scacchiera, quella di Lorenzo Lodici e Hans Moke Niemann.

Ed è una partita, quella del numero 1 d’Italia, davvero gagliarda per buona misura, tant’è che l’americano in più di un’occasione si mostra perplesso. Non manca il coraggio a Lodici: intanto gioca l’Italiana, ormai tornata di moda negli ultimi lustri a tutti i livelli, e poi, su 3… Cf6 dell’americano (la difesa dei Due Cavalli), gioca 4. Cg5, che fa sempre un certo effetto pur essendo la seconda linea più giocata dal Bianco. Per un excursus storico, questa variante dell’Italiana era l’arma preferita del triestino Enrico Paoli, un pezzo di storia degli scacchi nel nostro Paese, vissuto fino ai 96 anni (ci ha lasciati nel 2005).

Di qui fino alla settima mossa si segue la linea principale (che ogni tanto compariva anche nelle partite di Nigel Short), poi Lodici sceglie 8. Ad3, per una parte teorica che è davvero lunga e, nei fatti, finisce con la sedicesima mossa quando Niemann devia dall’unico precedente noto (o, perlomeno, tra i pochi) e su 16. h3 arretra l’Alfiere. Si tratta del momento migliore per il numero 1 azzurro, il quale riesce ad avere una posizione che, con il Bianco, è di ampio respiro, molto bella e che forse l’americano non comprende del tutto nei suoi risvolti: Torre in c6 e Cavalli ben piazzati contro una certa passività del Nero.

A quel punto, però, c’è il dilemma di cosa fare, e il piano di Lodici di 27. Rg2 si rivela lento (al contrario di 27. dxe5) perché così Niemann ha il tempo di giocare 27… Ad7 e di far sostanzialmente perdere tempo a una delle due Torri del Bianco, riuscendo a sistemare tutti i propri problemi e portando a un finale patto che, difatti, si chiude con l’equa divisione del punto dopo 43 tratti per scacco perpetuo. Va pur detto che il piano di 27. dxe5 avrebbe riservato non piccole complicazioni, e chissà cosa sarebbe successo in una posizione tanto tagliente. Domani la seconda partita, potenzialmente decisiva, con Lodici che stavolta dovrà cavarsela con il Nero (ed è difficile prevedere cosa giocherà Niemann perché apre indifferentemente con e4, d4 o anche c4 e Cf3 quando necessario).

Per quel che concerne le altre scacchiere, debutto con patta per il Campione del Mondo Gukesh Dommaraju, fermato sul mezzo punto dal bravo kazako Kazybek Nogerbek. In generale dei big vincono solo Erigaisi con Petrov, Keymer con Kovalev, Wei Yi con Piorun e Mamedyarov con Kantor; per gli altri tutto rimandato a domani (limitandoci alle prime 10 scacchiere, perché il novero reale è più ampio). La sorpresa di più alto rango la mette a segno Georg Meier, tedesco che da tempo gioca per l’Uruguay, che batte il russo Volodar Murzin, russo che gioca sotto bandiera FIDE. Ci attende, in sostanza, un mercoledì di notevole spessore sotto molti punti di vista. Con un particolare ulteriore: il prodigio dodicenne argentino Faustino Oro ha costretto alla patta Vidit Gujrathi, tra le figure di maggior spicco degli scacchi in India.

TABELLONE WORLD CUP 2025

2° turno

Gukesh (IND) [1]-Nogerbek (KAZ) [128] 0,5-0,5

Gurel (TUR) [65]-F. Svane (GER) [64] 0,5-0,5

Sargsyan (ARM) [33]-Cori (PER) [96] 0,5-0,5

Yilmaz (TUR) [97]-Bu Xiangzhi (CHN) [32] 0,5-0,5

Yu Yangyi (CHN) [17]-Blohberger (AUT) [145] 0,5-0,5

Narayanan (IND) [81]-Vitiugov (ENG) [48] 0,5-0,5

Theodorou (GRE) [49]-Indjic (SRB) [80] 0,5-0,5

Petrov (MNE) [113]-Sindarov (UZB) [16] 0-1

Mamedyarov (AZE) [9]-Kantor (HUN) [120] 1-0

Bacrot (FRA) [73]-Grandelius (SWE) [56] 1-0

Oparin (USA) [41]-Dardha (BEL) [88] 0,5-0,5

Nesterov (FID) [105]-Harikrishna (IND) [24] 0,5-0,5

J. van Foreest (NED) [25]-Suleymenov (KAZ) [153] 0,5-0,5

Henriquez Villagra (CHI) [89]-Sarana (SRB) [40] 0,5-0,5

Martinez (MEX) [57]-Ivic (SRB) [72] 0,5-0,5

Makhnev (KAZ) [136]-Abdusattorov (UZB) [8] 0,5-0,5

So (USA) [5]-Stremavicius (LTU) [133] 0,5-0,5

Tari (NOR) [69]-Pranav (IND) [60] 0-1

Nguyen (CZE) [37]-Iniyan (IND) [92] 0,5-0,5

Huschenbeth (GER) [101]-Yakubboev (UZB) [28] 0,5-0,5

Liang (USA) [21]-Warmerdam (NED) [108] 1-0

R. Svane (GER) [85]-Mamedov (AZE) [44] 0,5-0,5

Rodshtein (ISR) [53]-Sargissian (ARM) [76] 0,5-0,5

D. Ghosh (IND) [117]-Nepomniachtchi (FID) [12] 0,5-0,5

Le Quang Liem (VIE) [13]-Jobava (GEO) [116] 0,5-0,5

Yuffa (ESP) [77]-Xiong (USA) [52] 0-1

Deac (ROU) [45]-Suleymanli (AZE) [84] 0,5-0,5

Karthik (IND) [109]-Aravindh (IND) [20] 0,5-0,5

Bluebaum (GER) [29]-Adly (EGY) [100] 1-0

Zemlyanskii (FID) [93]-Robson (USA) [36] 1-0

Donchenko (GER) [61]-Anton Guijarro (ESP) [68] 0,5-0,5

Maksimovic (BIH) [132]-Giri (NED) [4] 0,5-0,5

Praggnanandhaa (IND) [3]-Kuybokarov (AUS) [131] 0,5-0,5

Hovhannisyan (ARM) [67]-Sadhwani (IND) [62] 0,5-0,5

Murzin (FID) [35]-Meier (URU) [94] 0-1

Bai (CHN) [99]-Dubov (FID) [30] 0,5-0,5

Vidit (IND) [19]-Oro (ARG) [147] 0,5-0,5

Ivanchuk (UKR) [83]-Shankland (USA) [46] 0-1

Erdogmus (TUR) [51]-Shixu Wang (CHN) [179] 1-0

Supi (BRA) [115]-Rapport (HUN) [14] 0-1

Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Ganguly (IND) [118] 1-0

Martirosyan (ARM) [75]-Artemiev (FID) [54] 0,5-0,5

Navara (CZE) [43]-Grebnev (FID) [86] 0,5-0,5

Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]-Sarin (IND) [22]

Esipenko (FID) [27]-Abasov (AZE) [102] 1-0

Idani (IRI) [91]-Karthikeyan (IND) [38] 0,5-0,5

Kollars (GER) [59]-Pranesh (IND) [70] 0,5-0,5

Kovalev (FID) [123]-Keymer (GER) [6] 0-1

Wei Yi (CHN) [7]-Piorun (POL) [122] 1-0

Amin (EGY) [71]-Gledura (HUN) [58] 0,5-0,5

Saric (CRO) [39]-Daneshvar (IRI) [90] 1-0

Motylev (ROU) [103]-Maghsoodloo (IRI) [26] 0,5-0,5

Sevian (USA) [23]-Tin (SGP) [106] 0,5-0,5

Najer (FID) [87]-Christiansen (NOR) [42] 1-0

Adams (ENG) [55]-Cheparinov (BUL) [74] 0,5-0,5

Lodici (ITA) [119]-Niemann (USA) [10] 0,5-0,5

Aronian (USA) [15]-A. Ghosh (IND) [143] 1-0

Saleh (UAE) [79]-Mishra (USA) [50] 0,5-0,5

Wojtaszek (POL) [47]-Lagarde (FRA) [82] 0,5-0,5

Fier (BRA) [111]-Fedoseev (SLO) [18] 0-1

Alekseenko (AUT) [31]-Woodward (USA) [98] 0,5-0,5

Cheng (AUS) [95]-Leko (HUN) [34] 0,5-0,5

Vokhidov (UZB) [63]-Chigaev (ESP) [66] 0,5-0,5

Petrov (BUL) [130]-Erigaisi (IND) [2] 0-1