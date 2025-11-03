Scacchi
Scacchi: anche il prodigio 12enne argentino Faustino Oro al 2° turno della World Cup. Attesa per Lodici-Niemann
Si è oggi completato il quadro dei qualificati per il 2° turno della World Cup 2025, che sta riunendo gran parte del mondo degli scacchi a Goa, in India. Erano 40 i giocatori impegnati, per complessive 20 scacchiere da utilizzare al Resort Rio, sede di gioco davvero fascinosa sita nell’ex territorio portoghese che oggi ha uno degli status più particolari dell’intera India (nonché una storia a suo modo diversa da buona parte del resto del Paese).
Tra i risultati da segnalare, ce n’è indubbiamente uno che ha destato fortissimo interesse nei media scacchistici: la vittoria di Faustino Oro su Ante Brkic per 5-3. Il prodigio argentino, 12 anni, sfiderà Vidit Gujrathi, uno dei talenti più riconosciuti della grande onda indiana, dopo aver sconfitto il suo molto più esperto avversario croato in una serie di spareggi finiti alla coppia di sfide con 5′ a disposizione a testa più 3″ a mossa. In nessun caso si è andati oltre questo limite, dopo le due partite da 25’+10″ e le altrettante da 10’+10″.
Nel complesso sono stati 5 i minimatch arrivati fino a questo punto, e tutti terminati con il punteggio di 5-3. Svelato anche l’avversario del Campione del Mondo in carica, Gukesh Dommaraju: l’indiano se la vedrà con il kazako Kazybek Nogerbek, giocatore noto per aver conseguito il titolo di Campione del Mondo junior nel 2024 (un riconoscimento che, nella storia, è andato a giocatori universalmente rinomati: Spassky, Karpov, Kasparov, Anand tra gli altri, ma anche molti partecipanti a questa World Cup lo sono stati).
I secondi turni andranno in scena a partire da domani, e si protrarranno per tre giorni. In casa Italia si attende Lorenzo Lodici, che avrà un confronto complicatissimo con il numero 20 del mondo e 10 del seeding, l’americano (e personaggio forse più chiacchierato degli ultimi due anni) Hans Moke Niemann, con cui non si è mai incrociato alla scacchiera. Si tratta di uno dei confronti di più alto livello mai vissuti da Lodici. Il venticinquenne bresciano, ad ogni modo, nel 2024 e 2025 ha potuto confrontarsi con tanti big con risultati importanti: la patta con Vincent Keymer in Bundesliga quest’anno e la vittoria su Anish Giri alle ultime Olimpiadi Scacchistiche (quelle del 2024) sono due di essi. A testimonianza del fatto che il nostro sa come giocarsi le possibilità coi grandi nomi. Appuntamento da domani alle 10:30 con questo e altri match di notevole spessore tecnico.
TABELLONE WORLD CUP 2025
1° turno
Gukesh (IND) [1]-Bye
Nogerbek (KAZ) [128]-Raja Rithvik (IND) [129] 5-3
Gurel (TUR) [165]-Efimov (MON) [192] 2-0
F. Svane (GER) [64]-Husbands (BAR) [193] 2-0
Sargsyan (ARM) [33]-Bye
Cori (PER) [96]-Aldiyar (KAZ) [161] 3-1
Yilmaz (TUR) [97]-Harshavardhan (IND) [160] 1,5-0,5
Bu Xiangzhi (CHN) [32]-Bye
Yu Yangyi (CHN) [17]-Bye
Lupulescu (ROU) [112]-Blohberger (AUT) [145] 0,5-1,5
Narayanan [IND) [81]-Rojas (PER) [176] 3-1
Vitiugov (ENG) [48]-Bye
Theodorou (GRE) [49]-Bye
Indjic (SRB) [80]-Schnaider (ARG) [77] 1,5-0,5
Petrov (MNE) [113]-Ghazarian (USA) [144] walkover pro Petrov
Sindarov (UZB) [16]-Bye
Mamedyarov (AZE) [9]-Bye
Kantor (HUN) [120]-Rodrigue-Lemiuex (CAN) [137] 1,5-0,5
Bacrot (FRA) [73]-Mwali (ZAM) [184] walkover pro Bacrot
Grandelius (SWE) [56]-Mohamed (PLE) [201] 1,5-0,5
Oparin (USA) [41]-Bye
Dardha (BEL) [88]-Banh (VIE) [169] 2-0
Nesterov (FID) [105]-Atabayev (TKM) [152] 1,5-0,5
Harikrishna (IND) [24]-Bye
J. van Foreest (NED) [25]-Bye
Neiksans (LAT) [104]-Suleymenov (KAZ) [153] 1,5-2,5
Henriquez Villagra (CHI) [89]-Agibileg (MGL) [168] 2,5-1,5
Sarana (SRB) [40]-Bye
Martinez (MEX) [57]-Isaak (KOR) [200] 2-0
Ivic (SRB) [72]-Orozbaev (KGZ) [185] 2-0
Flores (ARG) [121]-Makhnev (KAZ) [136] 1,5-2,5
Abdusattorov (UZB) [8]-Bye
So (USA) [5]-Bye
Bogner (SUI) [124]-Stremavicius (LTU) [133] 1,5-2,5
Tari (NOR) [69]-Reja Neer (BAN) [188] 1,5-0,5
Pranav (IND) [68]-Boulrens (ALG) [197] 2-0
Nguyen (CZE) [37]-Bye
Iniyan (IND) [92]-Berdayes Ason (CUB) [165] 1,5-0,5
Huschenbeth (GER) [101]-Bellahcene (ALG) [156] 1,5-0,5
Yakubboev (UZB) [28]-Bye
Liang (USA) [21]-Bye
Warmerdam (NED) [108]-Lalith Babu (IND) [149] 5-3
R. Svane (GER) [85]-Vazquez (URU) [172] 1,5-0,5
Mamedov (AZE) [44]-Bye
Rodshtein (ISR) [53]-Qin (NZL) [204] 2-0
Sargissian (ARM) [76]-Liyanage (SRI) [181] 1,5-0,5
D. Ghosh (IND) [117]-Peng Xiongjian (CHN) [140] 3-1
Nepomniachtchi (FID) [12]-Bye
Le Quang Liem (VIE) [13]-Bye
Jobava (GEO) [116]-Cardoso (COL) [141] 2,5-1,5
Yuffa (ESP) [77]-Thavandiran (CAN) [180] 5-3
Xiong (USA) [52]-Li (HKG) [205] 1,5-0,5
Deac (ROU) [45]-Bye
Suleymanli (AZE) [84]-Laohawirapap (THA) [173] 2-0
Venkataraman (IND) [109]-Garcia Pantoja (COL) [148] 1,5-0,5
Aravindh (IND) [20]-Bye
Bluebaum (GER) [29]-Bye
Adly (EGY) [100]-Grigoryan (ARM) [157] 4,5-3,5
Zemlyanskii (FID) [93]-Pantsulaia (GEO) [164] 1,5-0,5
Robson (USA) [36]-Bye
Donchenko (GER) [61]-Kigigha (NIG) [194] 2-0
Anton Guijarro (ESP) [68]-Silva (ANG) [189] 2-0
Can (TUR) [125]-Maksimovic (BIH) [132] 1-3
Giri (NED) [4]-Bye
Praggnanandhaa (IND) [3]-Bye
Subelj (SLO) [26]-Kuybokarov (AUS) [131] 1-3
Hovhannisyan (ARM) [67]-Mohan (MAL) [190] 2,5-1,5
Sadhwani (IND) [62]-Barrish (RSA) [195] 1,5-0,5
Murzin (FID) [35]-Bye
Meier (URU) [95]-Saha (IND) [64] 1,5-0,5
Bai Jinshi (CHN) [99]-Fawzy (EGY) [158] 1,5-0,5
Dubov (FID) [30]-Bye
Vidit (IND) [19]-Bye
Brkic (CRO) [110]-Oro (ARG) [147] 3-5
Ivanchuk (UKR) [83]-Fahad (BAN) [174] 1,5-0,5
Shankland (USA) [46]-Bye
Erdogmus (TUR) [51]-Abugenda (LBA) [206] 2-0
Mendonca (IND) [78]-Shixu Wang (CHN) [79] 0,5-1,5
Supi (BRA) [115]-Radamantys Galaviz (MEX) [142] 2,5-1,5
Rapport (HUN) [14]-Bye
Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Bye
Ganguly (IND) [118]-Ahmadzada (AZE) [139] 2-0
Martirosyan (ARM) [75]-Duta (INA) [182] 1,5-0,5
Artemiev (FID) [54]-Ndahangwapo (NAM) [203] 2-0
Navara (CZE) [43]-Bye
Grebnev (FID) [86]-Quizon (PHI) [171] 1,5-0,5
Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]-Deshmukh (IND) [150] 2-0
Sarin (IND) [22]-Bye
Esipenko (FID) [27]-Bye
Abasov (AZE) [102]-Suyarov (UZB) [155] 2-0
Idani (IRI) [91]-Cori Quispe (MEX) [166] 2-0
Karthikeyan (IND) [38]-Bye
Kollars (GER) [59]-Salih (EGY) [198] 2-0
Pranesh (IND) [70]-Akhmedinov (KAZ) [187] 1,5-0,5
Kovalev (FID) [123]-Velten (FRA) [134] 1,5-0,5
Keymer (GER) [6]-Bye
Wei Yi (CHN) [7]-Bye
Piorun (POL) [122]-Lobanov (FID) [135] 2,5-1,5
Amin (EGY) [71]-Mandizha (ZIM) [186] walkover pro Amin
Gledura (HUN) [58]-Amdouni (TUN) [199] 2-0
Saric (CRO) [39]-Bye
Daneshvar (IRI) [90]-Salinas Herrera (CHI) [167] 1,5-0,5
Motylev (ROU) [103]-Avila Pavas (COL) [154] 2-0
Maghsoodloo (IRI) [26]-Bye
Sevian (USA) [23]-Bye
Tin (SGP) [106]-Lashkin (MLD) [151] 3-1
Najer (FID) [87]-Rakotomaharo (MAD) [170] 1,5-0,5
Christiansen (NOR) [42]-Bye
Adams (ENG) [55]-Alrehaili (KSA) [202] 2-0
Cheparinov (BUL) [74]-Cordoba Roa (COL) [183] 1,5-0,5
Lodici (ITA) [119]-Samadov (AZE) [138] 1,5-0,5
Niemann (USA) [10]-Bye
Aronian (USA) [15]-Bye
Bartel (POL) [114]-A. Ghosh (IND) [143] 2-4
Saleh (UAE) [79]-Tran (JPN) [78] 2-0
Mishra (USA) [50]-Bye
Wojtaszek (POL) [47]-Bye
Lagarde (FRA) [82]-Amartuvshin (MGL) [175] 1,5-0,5
Fier (BRA) [111]-Parligras (ROU) [146] 1,5-0,5
Fedoseev (SLO) [18]-Bye
Alekseenko (AUT) [31]-Bye
Woodward (USA) [98]-Gusain (IND) [159] 2-0
Cheng (AUS) [95]-Jagadeesh (SIN) [162] 1,5-0,5
Leko (HUN) [34]-Bye
Vokhidov (UZB) [63]-Ilkhomi (TJK) [194] 2-0
Chigaev (ESP) [66]-Elbilia (MOR) [191] 1,5-0,5
Mekhitarian (BRA) [127]-Petrov (BUL) [130] 0,5-1,5
Erigaisi (IND) [2]-Bye
2° turno
Gukesh (IND) [1]-Nogerbek (KAZ) [128]
Gurel (TUR) [65]-F. Svane (GER) [64]
Sargsyan (ARM) [33]-Cori (PER) [96]
Yilmaz (TUR) [97]-Bu Xiangzhi (CHN) [32]
Yu Yangyi (CHN) [17]-Blohberger (AUT) [145]
Narayanan (IND) [81]-Vitiugov (ENG) [48]
Theodorou (GRE) [49]-Indjic (SRB) [80]
Petrov (MNE) [113]-Sindarov (UZB) [16]
Mamedyarov (AZE) [9]-Kantor (HUN) [120]
Bacrot (FRA) [73]-Grandelius (SWE) [56]
Oparin (USA) [41]-Dardha (BEL) [88]
Nesterov (FID) [105]-Harikrishna (IND) [24]
J. van Foreest (NED) [25]-Suleymenov (KAZ) [153]
Henriquez Villagra (CHI) [89]-Sarana (SRB) [40]
Martinez (MEX) [57]-Ivic (SRB) [72]
Makhnev (KAZ) [136]-Abdusattorov (UZB) [8]
So (USA) [5]-Stremavicius (LTU) [133]
Tari (NOR) [69]-Pranav (IND) [60]
Nguyen (CZE) [37]-Iniyan (IND) [92]
Huschenbeth (GER) [101]-Yakubboev (UZB) [28]
Liang (USA) [21]-Warmerdam (NED) [108]
R. Svane (GER) [85]-Mamedov (AZE) [44]
Rodshtein (ISR) [53]-Sargissian (ARM) [76]
D. Ghosh (IND) [117]-Nepomniachtchi (FID) [12]
Le Quang Liem (VIE) [13]-Jobava (GEO) [116]
Yuffa (ESP) [77]-Xiong (USA) [52]
Deac (ROU) [45]-Suleymanli (AZE) [84]
Karthik (IND) [109]-Aravindh (IND) [20]
Bluebaum (GER) [29]-Adly (EGY) [100]
Zemlyanskii (FID) [93]-Robson (USA) [36]
Donchenko (GER) [61]-Anton Guijarro (ESP) [68]
Maksimovic (BIH) [132]-Giri (NED) [4]
Praggnanandhaa (IND) [3]-Kuybokarov (AUS) [131]
Hovhannisyan (ARM) [67]-Sadhwani (IND) [62]
Murzin (FID) [35]-Meier (URU) [94]
Bai (CHN) [99]-Dubov (FID) [30]
Vidit (IND) [19]-Oro (ARG) [147]
Ivanchuk (UKR) [83]-Shankland (USA) [46]
Erdogmus (TUR) [51]-Shixu Wang (CHN) [179]
Supi (BRA) [115]-Rapport (HUN) [14]
Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Ganguly (IND) [118]
Martirosyan (ARM) [75]-Artemiev (FID) [54]
Navara (CZE) [43]-Grebnev (FID) [86]
Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]-Sarin (IND) [22]
Esipenko (FID) [27]-Abasov (AZE) [102]
Idani (IRI) [91]-Karthikeyan (IND) [38]
Kollars (GER) [59]-Pranesh (IND) [70]
Kovalev (FID) [123]-Keymer (GER) [6]
Wei Yi (CHN) [7]-Piorun (POL) [122]
Amin (EGY) [71]-Gledura (HUN) [58]
Saric (CRO) [39]-Daneshvar (IRI) [90]
Motylev (ROU) [103]-Maghsoodloo (IRI) [26]
Sevian (USA) [23]-Tin (SGP) [106]
Najer (FID) [87]-Christiansen (NOR) [42]
Adams (ENG) [55]-Cheparinov (BUL) [74]
Lodici (ITA) [119]-Niemann (USA) [10]
Aronian (USA) [15]-A. Ghosh (IND) [143]
Saleh (UAE) [79]-Mishra (USA) [50]
Wojtaszek (POL) [47]-Lagarde (FRA) [82]
Fier (BRA) [111]-Fedoseev (SLO) [18]
Alekseenko (AUT) [31]-Woodward (USA) [98]
Cheng (AUS) [95]-Leko (HUN) [34]
Vokhidov (UZB) [63]-Chigaev (ESP) [66]
Petrov (BUL) [130]-Erigaisi (IND) [2]