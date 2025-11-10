Scacchi: a Spilimbergo i Campionati Italiani 2025. Diramato l’elenco dei partecipanti

Si svolgerà all’interno del nuovo centro tecnico della Federazione Scacchistica Italiana il trittico di Campionati Italiani che determineranno i tre titoli tricolori. In particolare, si giocherà a Spilimbergo dal 27 novembre all’8 dicembre. I titoli saranno quelli Assoluto, Femminile e Under 20; per questi due la partenza è fissata peril 30 novembre.

Al Campionato Italiano Assoluto parteciperanno Alberto Barp, Francesco Bettalli, Sabino Brunello, Valerio Carnicelli, Vittorio Cinà, Edoardo Di Benedetto, Andrea Favaloro, Carlos Garcia Palermo, Michele Godena, Gabriele Lumachi, Luca Moroni, Claudio Paduano. Non difenderà dunque il suo titolo Francesco Sonis; altre assenze di spicco quelle di Lorenzo Lodici e Alessio Valsecchi, tutti con piani agonistici differenti.

Al Campionato Italiano femminile parteciperanno Marina Brunello, Elisa Cassi, Adriana Camelia Ciobanu, Valeria Martinelli, Kamilla Rubinshtein, Giulia Sala, Elena Sedina, Greta Viti, Olga Zimina, Enrica Zito. Difende la propria corona Marina Brunello.

Infine, al Campionato Italiano Under 20 parteciperanno Joshuaede Cappelletto, Niccolò Casadio, Lorenzo Fava, Luca Giordani, Neven Hercegovac, Nicola Perossa, Pasquale Romagno, Leo Titze, Gabriel Urbani, Leonardo Vincenti. Non difende il titolo Vittorio Cinà per il semplice motivo che compete nella sezione assoluta.