Scacchi, World Cup 2025: sarà Lodici-Sevian nel 4° turno. Vachier-Lagrave, doppia rimonta negli spareggi

Definitivamente composto il quadro dei migliori 32 alla World Cup 2025 di scacchi che si sta svolgendo a Goa, in India. Dopo i fuochi d’artificio, in tutti i sensi, delle prime due giornate del terzo turno, negli spareggi di grandissime sorprese non se ne verificano e, dunque, sono per larga misura i big ad andare avanti. In particolare, si conosce l’avversario di Lorenzo Lodici: sarà Samuel Sevian, giocatore americano venticinquenne come il bresciano e che, quest’anno, ha fatto molto bene sia al FIDE Grand Swiss (gruppone dei quinti) che al campionato americano (quarto dietro a Caruana, So e Aronian, che non sono esattamente gli ultimi su questa terra). Ad oggi è numero 32 del mondo. Non si sono mai incontrati.

Una doverosa premessa va fatta prima di procedere in merito alle partite odierne: la World Cup ricomincerà con i sedicesimi non domani, ma martedì 11. Domani, infatti, è previsto il primo dei due giorni di riposo della manifestazione. Poi si riprenderà con il solito schema: due giorni con partite a cadenza classica e, in caso di parità, spareggi a cadenza veloce. L’orario sarà sempre lo stesso, quello delle 10:30.

L’uscita di scena in qualche modo più sorprendente, ma fino a un certo punto, è quella di Vidit Gujrathi: l’indiano cede alla quarta partita di spareggio contro l’americano Sam Shankland dopo aver commesso un grave errore in un finale patto di Alfiere contro Cavallo e 4 pedoni (bloccati) a testa. In particolare, con il Bianco, Vidit gioca un piano avventato che però porta solo alla perdita di uno di questi pedoni e, di conseguenza, di partita e match.

Ad andare più lunghi di tutti sono Maxime Vachier-Lagrave e Vladislav Artemiev, con il francese che per due volte recupera uno svantaggio prima nelle blitz a 5’+3″ e poi in quelle a 3’+2″. Per la seconda volta si applica l’Armageddon: il Bianco ce l’ha “MVL” che parte con 4’02” contro i 2’42” di Artemiev, secondo la nuova regola della sfida singola che decide tutto, in cui si “vota” un tempo e quello più alto decide chi comincia col Bianco. E la vittoria va proprio al transalpino, con il russo che per molti versi ha solo da prendersela con sé stesso.

Va avanti, invece, il numero 7 del seeding, Wei Yi, tra i soli quattro nei primi 10 del seeding “sopravvissuti” dopo questi tre turni. Per lui ora un confronto di grande interesse con l’iraniano Parham Maghsoodloo, tra i più interessanti all’interno dei quarti turni che stanno per arrivare.

E, in effetti, oltre a quelli già citati ieri, di confronti ad alta tensione se ne contano parecchi: Shankland-Rapport, Praggnanandhaa-Dubov, Yu Yangyi-Sindarov sono quelli che si sono creati quest’oggi. Una cosa, però, resta certa: da martedì tra i 32 migliori giocatori della World Cup ce n’è anche uno che arriva dall’Italia. E che cercherà di guadagnarsi altra strada nella zona di tabellone più dura rimasta.

TABELLONE WORLD CUP 2025

3° turno

Gukesh (IND) [1]-F. Svane (GER) [64] 0,5-1,5

Sargsyan (ARM) [33]-Yilmaz (TUR) [97] 1,5-0,5

Yu Yangyi (CHN) [17]-Narayanan (IND) [81] 2,5-1,5

Theodorou (GRE) [49]-Sindarov (UZB) [16] 0,5-1,5

Mamedyarov (AZE) [9]-Grandelius (SWE) [56] 0,5-1,5

Dardha (BEL) [88]-Harikrishna (IND) [24] 0,5-1,5

van Foreest (NED) [25]-Sarana (SRB) [40] 1-3

Martinez Alcantara (MEX) [57]-Abdusattorov (UZB) [8] 2-0

Stremavicius (LTU) [133]-Pranav (IND) [60] 0,5-1,5

Nguyen (CZE) [37]-Yakubboev (UZB) [28] 1-3

Liang (USA) [21]-R. Svane (GER) [85] 1,5-0,5

Sargissian (ARM) [76]-D. Ghosh (IND) [117] 1,5-0,5

Le Quang Liem (VIE) [13]-Xiong (USA) [52] 1,5-0,5

Deac (ROU) [45]-Karthik (IND) [109] 1,5-2,5

Bluebaum (GER) [29]-Zemlyanskii (FID) [93] 1,5-0,5

Donchenko (GER) [61]-Giri (NED) [4] 1,5-0,5

Praggnanandhaa (IND) [3]-Hovhannisyan (ARM) [67] 1,5-0,5

Meier (URU) [94]-Dubov (FID) [30] 2,5-3,5

Vidit (IND) [19]-Shankland (USA) [46] 2,5-3,5

Erdogmus (TUR) [51]-Rapport (HUN) [14] 1,5-2,5

Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Artemiev (FID) [54] 6-5

Grebnev (FID) [86]-Kourkoulos-Arditis (GRE) [107] 1,5-0,5

Esipenko (FID) [27]-Idani (IRI) [91] 2,5-3,5

Pranesh (IND) [70]-Keymer (GER) [6] 0,5-1,5

Wei Yi (CHN) [7]-Gledura (HUN) [58] 2,5-1,5

Saric (CRO) [39]-Maghsoodloo (IRI) [26] 0,5-1,5

Sevian (USA) [23]-Najer (FID) [87] 3-1

Adams (ENG) [55]-Lodici (ITA) [119] 0,5-1,5

Aronian (USA) [15]-Saleh (UAE) [79] 1,5-0,5

Wojtaszek (POL) [47]-Fedoseev (SLO) [18] 2-0

Alekseenko (AUT) [31]-Leko (HUN) [34] 0-2

Vokhidov (UZB) [63]-Erigaisi (IND) [2] 0,5-1,5

4° turno (a partire da martedì 11)

F. Svane (GER) [64]-Sargsyan (ARM) [33]

Yu Yangyi (CHN) [17]-Sindarov (UZB) [16]

Grandelius (SWE) [56]-Harikrishna (IND) [24]

Sarana (SRB) [40]-Martinez Alcantara (MEX) [57]

Pranav (IND) [60]-Yakubboev (UZB) [28]

Liang (USA) [21]-Sargissian (ARM) [76]

Le Quang Liem (VIE) [13]-Karthik (IND) [109]

Bluebaum (GER) [29]-Donchenko (GER) [61]

Praggnanandhaa (IND) [3]-Dubov (FID) [30]

Shankland (USA) [46]-Rapport (HUN) [14]

Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Grebnev (FID) [86]

Esipenko (FID) [27]-Keymer (GER) [6]

Wei Yi (CHN) [7]-Maghsoodloo (IRI) [26]

Sevian (USA) [23]-Lodici (ITA) [119]

Aronian (USA) [15]-Wojtaszek (POL) [47]

Leko (HUN) [34]-Erigaisi (IND) [2]

I russi che hanno deciso di non cambiare federazione giocano attualmente sotto bandiera FIDE.