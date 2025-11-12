Quando le semifinali delle ATP Finals? Orari, tv, programma, streaming

Sabato 15 novembre sarà il giorno delle semifinali nelle ATP Finals 2025. I migliori quattro tennisti del Master di fine anno si affronteranno per mettere nel mirino il titolo di “Maestro”, nell’ultimo grande evento della stagione a livello individuale, considerando la Coppa Davis a Bologna.

Un torneo che aiuterà a capire quale sarà il n.1 del mondo a fine anno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due grandi rivali sono le vedette di questo torneo, ma non vanno sottovalutati altri concorrenti per il titolo che aspirano a far bene e vogliono stupire. Per quanto visto nei precedenti tornei, l’azzurro e l’iberico sono i più accreditati per la vittoria finale.

Le semifinali delle ATP Finals 2025 andranno in scena sabato 15 novembre. Il programma prenderà il via alle 12.00 con la prima semifinale del doppio, a precedere il primo scontro di singolare, previsto alle 14:30. Questi due incontri andranno a caratterizzare la sessione diurna. I match serali invece avranno inizio alle 18:00 con la con la seconda semifinale del doppio, che precede alle 20:30 la seconda semifinale di singolare.

La trasmissione televisiva degli incontri sarà curata dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Vi sarà anche la copertura in chiaro su Rai 2 HD di una delle due semifinali di singolare. In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv. RaiPlay trasmetterà una sola partita (semifinale). OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali.

SEMIFINALI ATP FINALS 2025

Sabato 15 novembre

Ore 12:00 prima semifinale doppio

Ore 14:30 prima semifinale singolare

Ore 18:00 seconda semifinale doppio

Ore 20:30 seconda semifinale singolare

PROGRAMMA SEMIFINALI ATP FINAL 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD in chiaro (una semifinale), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport