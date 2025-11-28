Perché non ci sono i telecronisti oggi sulla RAI: la causa dello sciopero e gli eventi scoperti

La Federazione Nazionale della Stampa ha indetto uno sciopero nazionale per venerdì 28 novembre, proclamando una giornata di astensione dal lavoro dei giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate online, radio e televisioni nazionali che applicano il contratto di lavoro Fnsi-Fieg.

La motivazione è legata al rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016 e il sindacato “rivendica dignità per il lavoro dei colleghi dipendenti e lavoratori autonomi, norme per il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni, il riconoscimento anche economico del ruolo cruciale che il giornalismo riveste nell’ordinamento democratico del nostro Paese”.

Questo è il motivo per cui gli eventi sportivi odierni trasmessi sui canali Rai non saranno accompagnati da telecronaca. Non è previsto il servizio giornalistico per la giornata odierna e le immagini saranno prive di commento, dunque soltanto effetti sonori dai campi di gara. Non erano previste proposte sportive sulle reti generaliste, dunque il canale direttamente interessato è RaiSportHD.

Nello specifico gli eventi di riferimento sono: la semifinale degli Europei di curling maschilE (l’Italia affronta la Svizzera a partire dalle ore 08.00), le due gare della Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka (10 km femminile alle ore 10.30 e 10 km maschile alle ore 13.15, entrambe in tecnica classica), il gigante maschile di Copper Mountain valido per la Coppa del Mondo di sci alpino (prima manche alle ore 18.00 e seconda alle ore 21.00).

Durante la partita di curling è stata fatta passare in sovraimpressione la spiegazione della mancanza di telecronaca: “Va in onda senza commento audio a causa di una agitazione sindacale“. Lo sciopero odierno non interessa soltanto la stampa, ma anche altri settori tra cui quello dei trasporti (sono annunciati forti disagi per chi dovrà spostarsi in aereo, treno, metro, bus) e quello scolastico.