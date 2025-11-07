In questa intervista incontriamo Gianlorenzo Blengini, allenatore che ha fatto della pallavolo italiana una piattaforma internazionale. Da assistente a capo della nazionale italiana, fino al nuovo capitolo con la Bulgaria che nel 2025 è tornata in una finale mondiale. Scopriremo: * il percorso personale e tecnico che lo ha portato al vertice * le strategie e i cambiamenti che ha attuato in un ambiente sempre più globale * le emozioni forti del 2025 con la Bulgaria in finale mondiale * il significato del riconoscimento per un coach che ha fatto la storia e che ancora riscrive capitoli internazionali #GianlorenzoBlengini #Pallavolo #CoachVolley #FinaleMondiale2025 #Internazionale #FOCUSpallavolo conduce Alice Liverani